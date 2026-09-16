Утренний звон по рынку акций 16 сентября

Пока все хорошо, говорят цифры. По итогам первого полугодия норматив достаточности составлял 15,1% – почти на 2 п. п. выше минимального порога. Да, он не отражал дивидендную выплату за 2025 г., которая прошла в III квартале. Но даже с ее учетом Н20.0 опустится ближе к 13,5–14%, что все еще будет выше 13,3%.