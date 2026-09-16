Утренний звон по рынку акций 16 сентября

Утренний звон по рынку акций 16 сентябряБиржа ждет решения ФРС по ставке
Российский рынок акций начал утро среды небольшим ростом. По состоянию на 9:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,12% и составил 2339,81. Индекс РТС вырос на 0,12% и составил 875,03.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация в диапазоне 2270–2370 пунктов по индексу.
Рынок накрыла волна коррекции
Во вторник рынок акций завершил торги снижением после мощного ралли предыдущего дня. Индекс Мосбиржи потерял 1,02%, закрывшись на уровне 2337,1 пункта, а индекс РТС снизился на 0,9% до 874,02 пункта.
Основным драйвером снижения стало исчерпание геополитического оптимизма. Давление на рынок оказало сообщение о том, что законопроект о расширении санкций против России передан на рассмотрение конгресса США и голосование по нему может пройти до 17 сентября. Дополнительный негатив добавило включение ВТБ в санкционные списки США, связанные с Ираном. Акции банка на этом фоне в моменте дешевели на 3%.
Более глубокому падению рынка помешали высокие цены на нефть. Brent выросла еще на 2,4% до $108,22 за баррель на фоне усиления контроля хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом и сообщений о приостановке экспорта нефти из Ливии. Это поддержало нефтегазовый сектор и весь рынок.
В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были «Группа Позитив» – 1051,6 руб. (+2,68%) и МТС – 199,55 руб. (+2,33%).
В аутсайдерах оказались
Сбербанк: есть ли угроза для дивидендной политики?
Регуляторные требования ЦБ к достаточности капитала могут в перспективе повлиять на приверженность Сбербанка направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, заявил «Ведомостям» зампред и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Насколько реален такой сценарий?
Действующая дивидендная политика Сбербанка четко привязана к нормативу достаточности общего капитала Н20.0: 50% чистой прибыли по МСФО выплачивается при условии, что Н20.0 не опускается ниже 13,3%.
Пока все хорошо, говорят цифры. По итогам первого полугодия норматив достаточности составлял 15,1% – почти на 2 п. п. выше минимального порога. Да, он не отражал дивидендную выплату за 2025 г., которая прошла в III квартале. Но даже с ее учетом Н20.0 опустится ближе к 13,5–14%, что все еще будет выше 13,3%.
Краткосрочно (2026–2027 гг.) угроз дивидендной политике Сбербанка нет, согласны аналитики. Банк выполнит обещание и направит 50% прибыли на дивиденды – это подтверждали и топ-менеджеры банка.
Среднесрочно (2028–2029 гг.) риски существуют, но они управляемые. Если регулирование ужесточится умеренно, а кредитование будет расти на 10–12%, Сбербанк сохранит 50% выплат.
Если регулирование ужесточится резко или кредитование ускорится до 20%, возможны два сценария: либо небольшое снижение выплат (до 45–50%), либо замедление роста бизнеса в пользу дивидендов.
Сама по себе привязка дивидендов к нормативу Н20.0 – это встроенный предохранитель: если капитал приблизится к 13,3%, банк будет обязан либо сократить выплаты, либо привлечь капитал. Но пока запас прочности достаточный, чтобы этого не произошло.
Таким образом, заявление Тараса Скворцова можно расценить скорее как заблаговременное управление ожиданиями, чем как сигнал о грядущем сокращении дивидендов. Сбербанк все так же остается одной из самых надежных дивидендных историй на российском рынке, но инвесторам стоит следить за динамикой норматива Н20.0 и темпами роста кредитования.
Что день грядущий нам готовит
Главное событие и главный риск дня – решение ФРС по ставке. Консенсус-прогноз предполагает ее повышение на 0,25 п. п. (вероятность 92–94%), что станет первым ужесточением с 2023 г. Это может усилить давление на рисковые активы, включая российский рынок.
Brent утром снижается в рамках коррекции после роста выше $109 накануне, но при этом все так же остается дорогой, и это фундаментально поддерживает российские акции.
Технически после прорыва годового нисходящего тренда идет проверка пройденных сопротивлений в качестве поддержек. Приоритетным, как полагают многие аналитики, является движение вверх с целями 2400 и 2500 пунктов.
Сегодня же рынок будет балансировать между технической устойчивостью восходящего тренда и осторожностью перед вердиктом ФРС. Вечером волатильность может возрасти после оглашения решения американского регулятора и публикации недельных данных по инфляции в России.