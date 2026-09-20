Итоги торгов на Мосбирже с 14 по 18 сентября

Итоги торгов на Мосбирже с 14 по 18 сентябряИндекс бодро рос в начале недели, но к пятнице растерял большую часть достижений
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 14 по 18 сентября уменьшился на 0,13% до 2278,06 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,06% и составил 852,33 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Ozon (+7%), «Газпрома» (+3,3%), Positive Technologies (+2,8%), «Роснефти» (+2,2%) и «Циана» (+1,5%). В аутсайдерах оказались бумаги МТС (-9,5%), «Мосэнерго» (-8,7%), «Фосагро» (-8%), «Русала» (-5,9%) и ММК (-5,1%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 0,5% (+7 коп.) до 12,58 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 84,19 руб. (-6 коп.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 96,66 руб. (-1,2 руб.). Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,7% до $103,9/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,3% до $100,3/барр.
В начале недели индекс Мосбиржи бодро рос и успел отметиться выше 2380 пунктов, но к пятнице растерял большую часть достижений, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Всплеск покупательской активности вызвали сигналы о возобновлении переговорной активности по Украине и рост нефтяных цен при относительно слабом рубле, рассуждает он.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Впрочем, последующие заявления и действия сторон показали, что это не так, указал Смирнов. Новых сообщений о работе над возвращением Москвы и Киева за стол переговоров больше не поступало, а котировки нефти Brent между тем отошли ближе к $100/барр., реагируя на сообщения о частичном восстановлении нефтепровода Восток – Запад, позволяющего Саудовской Аравии экспортировать сырье в обход Ормузского пролива, отметил эксперт.
Охладить оптимизм участников торгов могло принятие конгрессом США так называемого законопроекта об «адских санкциях» против России, продолжает Смирнов. Но в целом его влияние на настроения сдержанное: закон дает президенту очень большую гибкость в принятии решений как по введению, так и по отмене конкретных рестрикций и пошлин, оговорился он.
Если за выходные не появится выраженного негатива, индекс Мосбиржи может вернуться выше 2300 пунктов, ожидают в БКС. Прогноз компании по курсу юаня на неделю – 12,3–12,6 руб., по курсу доллара – 83–85 руб., по курсу евро – 96–98 руб.
На валютном рынке на неделе сохранялось относительное затишье, курсы почти замерли, рассказывает Смирнов. Геополитический оптимизм сменился ожиданием новых позитивных сигналов, а характерный для III квартала подъем импорта усиливается поставками зарубежных нефтепродуктов и комплектующих для ремонта поврежденной инфраструктуры, перечисляет он. Кроме того, мировой доллар укрепился к другим валютам после решения ФРС США повысить ставку, индекс DXY выше 100 пунктов (+1,6% за неделю), отметил эксперт. В то же время в курсе рубля уже может отражаться экспортная выручка, полученная от продаж нефти в июле, когда стоимость сырья росла, допустил он. Приближение налогового периода может оказать умеренную поддержку российской валюте, добавил Смирнов.
Во вторник Дом.РФ раскроет консолидированные финансовые результаты за август. На следующий день «Татнефть» и «Инарктика» проведут собрания акционеров для утверждения полугодовых дивидендов. В четверг дивиденды обсудят акционеры банка «Санкт-Петербург», а «Займер» проведет день инвестора. Банк России в середине недели сообщит об инфляционных ожиданиях в сентябре и опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Росстат в среду выпустит недельный отчет по инфляции и данные о промышленном производстве за январь – август.