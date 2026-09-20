Итоги торгов на Мосбирже с 14 по 18 сентября

На валютном рынке на неделе сохранялось относительное затишье, курсы почти замерли, рассказывает Смирнов. Геополитический оптимизм сменился ожиданием новых позитивных сигналов, а характерный для III квартала подъем импорта усиливается поставками зарубежных нефтепродуктов и комплектующих для ремонта поврежденной инфраструктуры, перечисляет он. Кроме того, мировой доллар укрепился к другим валютам после решения ФРС США повысить ставку, индекс DXY выше 100 пунктов (+1,6% за неделю), отметил эксперт. В то же время в курсе рубля уже может отражаться экспортная выручка, полученная от продаж нефти в июле, когда стоимость сырья росла, допустил он. Приближение налогового периода может оказать умеренную поддержку российской валюте, добавил Смирнов.