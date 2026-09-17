Мосбиржа переведет акции «Евротранса» в третий уровень листинга
Московская биржа с 18 сентября переведет акции ПАО «Евротранс» с первого уровня листинга в третий. Об этом торговая площадка сообщила на своем сайте.
Основанием указано получение рекомендаций экспертного совета по листингу Мосбиржи.
Уровни листинга различаются степенью надежности эмитентов, жесткостью требований к ним и статусом ценных бумаг. Первые два формируют котировальный список – бумаги в них считаются надежными. Третий уровень – некотировальный.
8 сентября суд арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. На следующий день стало известно об аресте гендиректора «Евротранса» Олега Алексеенкова. Мещанский районный суд Москвы также отправил под стражу заместителей председателя совета директоров Сергея Алексеенкова, гендиректора компании «Трасса ГСМ», и Николая Дорошенко. Они все проходят по уголовному делу о хищении моторного топлива, предназначенного для МВД.
До арестов стало известно, что «Евротранс» ушел в фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов. Пропуски платежей по купонам компания объяснила кризисом на топливном рынке в России, а потому нехваткой денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. При этом первые финансовые проблемы у компании были замечены в марте этого года.