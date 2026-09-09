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Главная / Инвестиции /

Акции «Евротранса» продолжают снижаться на фоне арестов

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акции ПАО «Евротранс» на торгах Мосбиржи в моменте подешевели на 5,9%. Стоимость падает после того, как стало известно об аресте гендиректора компании Олега Алексеенкова.

По состоянию на 13:54 мск ценные бумаги «Евротранса» торгуются по 25,85 руб. В сравнении с ценой закрытия акции упали на 5%.

Ранее РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщили, что Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу Олега Алексеенкова и зампредседателя совета директоров Сергея Алексеенкова, гендиректора компании «Трасса ГСМ», и Николя Дорошенко. Они проходят по уголовному делу о хищении моторного топлива, предназначенного для МВД.

8 сентября суд по тому же делу арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. Днем ранее заключили под стражу троих топ-менеджеров компании. Также фигурантами стали замначальника ГУ МВД по Московской области – начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД полковник Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО подполковник Анна Левина. Все трое уволены из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

7 сентября МВД отчиталось о задержании Мартышова и других фигурантов. Тогда следствие уже ходатайствовало об их аресте. В ходе проверки была установлена предполагаемая причастность Мартышова и троих подчиненных ему топ-менеджеров к хищениям при поставках топлива для нужд подмосковной полиции.

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