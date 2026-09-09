Акции «Евротранса» продолжают снижаться на фоне арестов

7 сентября МВД отчиталось о задержании Мартышова и других фигурантов. Тогда следствие уже ходатайствовало об их аресте. В ходе проверки была установлена предполагаемая причастность Мартышова и троих подчиненных ему топ-менеджеров к хищениям при поставках топлива для нужд подмосковной полиции.