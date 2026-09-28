Итоги торгов на Мосбирже 28 сентября

Итоги торгов на Мосбирже 28 сентябряПокупательский энтузиазм в начале недели несколько угас
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 28 сентября, уменьшился на 0,85% до 2254,5 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,87% и составил 841,93 пункта.
Лидерами роста стали бумаги ВТБ (+3,11%), «Циана» (+2,42%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,48%), обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (+1,35%) и бумаги Positive Technologies (+1,15%). В аутсайдерах оказались бумаги HeadHunter (-6,4%), ММК (-4,28%), «Полюса» (-4%), «Северстали» (-2,34%) и МКБ (-2,19%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,6% (+8 коп.) до 12,59 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,4 руб. (+7 коп.). Официальный курс евро составил 96,25 руб. (+38 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1,5% до $100/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,3% до $94,5/барр.
Российский рынок акций в начале недели умеренно снижался, индекс Мосбиржи курсировал в середине диапазона 2200–2300 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Покупательский энтузиазм несколько угас: новых вводных в части геополитики не появилось, атаки на нефтегазовую инфраструктуру продолжаются, налоговые инициативы Минфина не добавляют оптимизма, перечисляет он.
Рыночные условия тоже сложились неоднозначные, отметил Смирнов. Цены на нефть двигались в плюсе, но это движение в рамках восстановления после спада. Драгоценные и цветные металлы ощутимо дешевели – давление на котировки оказывает укрепление доллара к другим валютам. Рубль при этом незначительно ослаблялся, отыгрывая завершение налогового периода, указывает эксперт.
Угроза усиления эскалации на Ближнем Востоке ухудшила сентимент на мировых рынках, продолжает Смирнов. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность новых ударов по Ирану перед промежуточными выборами в начале ноября, это чревато более продолжительным периодом высоких цен на нефть, усилением инфляции и повышением процентных ставок ключевыми регуляторами, предупредил эксперт. В то же время Саудовская Аравия, по сообщениям СМИ, возобновила экспорт нефти по нефтепроводу Восток – Запад, своей ключевой альтернативе Ормузскому проливу, добавил он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на вторник – 2220–2320 пунктов, по курсу юаня на неделю – выход к 12,7 руб., доллара – к 85 руб., евро – к 96,5 руб.
Фактор налогового периода позади, в остальном разнонаправленные факторы поддерживают относительное курсовое равновесие, считает Смирнов. Высокие цены на нефть второй половины лета, монетарная пауза Банка России, окончание сезона отпусков выступают за рубль, перечисляет он. Высокий спрос импортеров на валюту, рост бюджетных расходов, снижение геополитического оптимизма, напротив, давят на нацвалюту, констатировал эксперт.
Во вторник ВТБ раскроет финансовую отчетность по международным стандартам за восемь месяцев. «Газпром нефть» и «Займер» проведут собрания акционеров по утверждению полугодовых дивидендов, а Московская биржа начнет торги расчетным фьючерсом на индекс ключевой ставки.