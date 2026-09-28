Итоги торгов на Мосбирже 28 сентября

Угроза усиления эскалации на Ближнем Востоке ухудшила сентимент на мировых рынках, продолжает Смирнов. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность новых ударов по Ирану перед промежуточными выборами в начале ноября, это чревато более продолжительным периодом высоких цен на нефть, усилением инфляции и повышением процентных ставок ключевыми регуляторами, предупредил эксперт. В то же время Саудовская Аравия, по сообщениям СМИ, возобновила экспорт нефти по нефтепроводу Восток – Запад, своей ключевой альтернативе Ормузскому проливу, добавил он.