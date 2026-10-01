Утренний звон по рынку акций 1 октября

Рынок акций завершил торги в последний день сентября в умеренном плюсе, несмотря на отсутствие выраженного тренда в течение дня. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии повысился на 0,15%, закрывшись в районе 2266,9 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 1,23%, достигнув 854 пунктов. За сентябрь индекс Мосбиржи вырос на 4%, РТС – на 7,5%, хотя с начала года рублевый индикатор все еще в минусе на 18,12%.