Утренний звон по рынку акций 1 октября

Утренний звон по рынку акций 1 октябряБиржа продолжает консолидацию
Российский рынок акций утром в четверг находится в красной зоне. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,33% и составил 2 260,39. Индекс РТС снизился на 0,33% и составил 852,18.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение консолидации в узком диапазоне в отсутствие значимых новостей.
Нефть поддерживает российские акции
Рынок акций завершил торги в последний день сентября в умеренном плюсе, несмотря на отсутствие выраженного тренда в течение дня. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии повысился на 0,15%, закрывшись в районе 2266,9 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 1,23%, достигнув 854 пунктов. За сентябрь индекс Мосбиржи вырос на 4%, РТС – на 7,5%, хотя с начала года рублевый индикатор все еще в минусе на 18,12%.
Геополитические новости выглядели скорее нейтральными, а поддержку рынку оказывал рост нефтяных котировок. Brent укрепилась на 1,1%, до $103,7 за баррель, а фьючерс на Urals вырос на 4,2%, до $110,9. Среди причин повышения – обсуждение администрацией США потенциального временного запрета на экспорт дизельного топлива, а также отсутствие прорыва в урегулировании на Ближнем Востоке.
Сдерживающим фактором стали бюджетные новости. Минфин признал аукцион ОФЗ-ПД 26228 несостоявшимся из-за отсутствия заявок. За третий квартал ведомство привлекло 1,264 трлн руб. при плане 1,5 трлн.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были
В аутсайдерах оказались
Яндекс» поменял логику программы мотивации сотрудников
«Яндекс» сообщил, что меняет подход к выпуску акций для долгосрочной программы мотивации сотрудников. Если раньше компания выпускала дополнительные бумаги примерно раз в квартал, то теперь хочет провести один крупный выпуск, которого должно хватить как минимум до конца 2027 г.
Решение «Яндекса» – это эволюция, а не революция, говорят аналитики. Компания не меняет саму программу мотивации, а лишь оптимизирует механизм ее финансирования. Переход от квартальных траншей к одному крупному пулу – это управленческое решение, которое снижает операционную нагрузку и делает программу более предсказуемой.
Для рынка акций это нейтральная новость. Фактическое размытие доли акционеров (с учетом байбэка) окажется минимальным – на уровне 1% в год против ранее заявленных 2%. Компания демонстрирует, что слышит опасения инвесторов и сознательно снижает нагрузку на капитал.
Для долгосрочных инвесторов это скорее позитивный сигнал: «Яндекс» продолжает инвестировать в удержание ключевой команды, но делает это более эффективно. При текущих темпах роста бизнеса (выручка +19% за первое полугодие, скорректированная EBITDA +41%) даже небольшое размытие с лихвой компенсируется ростом стоимости компании.
Главный вопрос – не «сколько акций выпустят», а «что компания получит взамен». Если ESOP (Employee Stock Ownership Plan – программа акционерной собственности работников) продолжит удерживать сильную команду и стимулировать рост бизнеса, акционеры от этого только выиграют. Пока «Яндекс» демонстрирует именно такой подход.
Что день грядущий нам готовит
Нефть остается главной поддержкой для российского рынка. Аналитики отмечают, что высокие цены на энергоносители удерживают рынок от более глубокого снижения.
Несмотря на отсутствие прорывов на геополитическом треке, рынок здесь все также ожидает позитива. Инвесторы надеются, что США в октябре смогут организовать трехстороннюю встречу с участием России и Украины, возможно, в Абу-Даби.
Накануне Росстат сообщил о росте недельной инфляции до 0,12%. Следующее заседание по ключевой ставке ЦБ запланировано на 23 октября, и пока, с учетом инфляционной обстановки, консенсус склоняется к ее сохранению на уровне 14%.
Без дешевых денег рынок акций не получит импульса к кратной переоценке, говорят эксперты. При этом высокие доходности ОФЗ (вплоть до 17% годовых) делают вложения в акции менее привлекательными для частных инвесторов, что ограничивает приток капитала на фондовый рынок.
К тому же повышение тарифов ЖКХ и нестабильная ситуация на топливном рынке создают риск нового витка инфляции, что может заставить ЦБ сохранять жесткую политику дольше, чем предполагается сейчас.