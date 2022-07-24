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Инвестиции

Bloomberg: инвестиции РФ в проект «Один пояс — один путь» сократились до нуля

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Инвестиции России в китайскую инициативу «Один пояс — один путь» сократились до нуля в первой половине 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Центра зеленых финансов и развития (Green Finance & Development Center), связанного с шанхайским университетом Фудань.

По данным центра, финансирование программы снизилось и со стороны других стран: общая сумма за шесть месяцев составила $28,4 млрд, что на 40% меньше, чем за тот же период 2019 г. $11,8 млрд в первом полугодии 2022 г. было направлено на инвестиции, $16,5 млрд — на контракты на строительство, частично профинансированные китайскими кредитами, отмечает агентство. По данным Green Finance&Development Center, самым крупным направлением инвестирования в рамках проекта была Саудовская Аравия.

Ранее китайская программа «Один пояс — один путь» подверглась критике, и за последние несколько лет США обвинили ее в использовании «долговой дипломатии» для того, чтобы сделать развивающиеся страны более зависимыми. Пекин отверг эти обвинения.

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По данным американского Института предпринимательства, к 2022 г. стоимость китайских инфраструктурных проектов и других сделок, классифицируемых как «Один пояс — один путь», достигла $838 млрд. Но, согласно отчету ОЭСР, к июлю 2022 г. инфраструктурные кредиты, выданные КНР не менее чем 52 развивающимся странам, оценивались как «высокорискованные». Доля кредитов, условия которых должны быть пересмотрены, в 2020 и 2021 гг. выросла до $52 млрд (в 2018–2019 гг. – $16 млрд), по данным исследовательского центра Rhodium.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), крупнейшим должником Китая является Пакистан ($23,4 млрд). 2-е место занимает Ангола ($22,1 млрд), 3-е – Эфиопия ($7,9 млрд).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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