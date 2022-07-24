Bloomberg: инвестиции РФ в проект «Один пояс — один путь» сократились до нуля

По данным центра, финансирование программы снизилось и со стороны других стран: общая сумма за шесть месяцев составила $28,4 млрд, что на 40% меньше, чем за тот же период 2019 г. $11,8 млрд в первом полугодии 2022 г. было направлено на инвестиции, $16,5 млрд — на контракты на строительство, частично профинансированные китайскими кредитами, отмечает агентство. По данным Green Finance&Development Center, самым крупным направлением инвестирования в рамках проекта была Саудовская Аравия.