Bloomberg: инвестиции РФ в проект «Один пояс — один путь» сократились до нуля
Инвестиции России в китайскую инициативу «Один пояс — один путь» сократились до нуля в первой половине 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Центра зеленых финансов и развития (Green Finance & Development Center), связанного с шанхайским университетом Фудань.
По данным центра, финансирование программы снизилось и со стороны других стран: общая сумма за шесть месяцев составила $28,4 млрд, что на 40% меньше, чем за тот же период 2019 г. $11,8 млрд в первом полугодии 2022 г. было направлено на инвестиции, $16,5 млрд — на контракты на строительство, частично профинансированные китайскими кредитами, отмечает агентство. По данным Green Finance&Development Center, самым крупным направлением инвестирования в рамках проекта была Саудовская Аравия.
Ранее китайская программа «Один пояс — один путь» подверглась критике, и за последние несколько лет США обвинили ее в использовании «долговой дипломатии» для того, чтобы сделать развивающиеся страны более зависимыми. Пекин отверг эти обвинения.
По данным американского Института предпринимательства, к 2022 г. стоимость китайских инфраструктурных проектов и других сделок, классифицируемых как «Один пояс — один путь», достигла $838 млрд. Но, согласно отчету ОЭСР, к июлю 2022 г. инфраструктурные кредиты, выданные КНР не менее чем 52 развивающимся странам, оценивались как «высокорискованные». Доля кредитов, условия которых должны быть пересмотрены, в 2020 и 2021 гг. выросла до $52 млрд (в 2018–2019 гг. – $16 млрд), по данным исследовательского центра Rhodium.
По данным Международного валютного фонда (МВФ), крупнейшим должником Китая является Пакистан ($23,4 млрд). 2-е место занимает Ангола ($22,1 млрд), 3-е – Эфиопия ($7,9 млрд).