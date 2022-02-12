Bloomberg: ЕС выделит Африке 20 млрд евро на противостояние Китаю

Речь идет о программе Global Gateway, которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Она включает в себя финансирование строительства стратегических коридоров, подводных кабелей, новых стратегических соединений. По данным агентства, государства Европы также намерены инвестировать средства в добычу возобновляемых источников энергии в Сенегале, Кот-д'Ивуаре, Египте, Марокко и Кении.