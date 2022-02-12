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Bloomberg: ЕС выделит Африке 20 млрд евро на противостояние Китаю

Ведомости

Евросоюз планирует выделить африканским странам 20 млрд евро на программу борьбы с Китаем. Пакет финансирования включает поддержку африканских транспортных сетей, проектов в области энергетики, цифровых технологий, образования и здравоохранения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Финансирование призвано составить конкуренцию китайским инвестициям на континенте, государства-члены ЕС еще не выделили средства, говорится в сообщении. 

Речь идет о программе Global Gateway, которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Она включает в себя финансирование строительства стратегических коридоров, подводных кабелей, новых стратегических соединений. По данным агентства, государства Европы также намерены инвестировать средства в добычу возобновляемых источников энергии в Сенегале, Кот-д'Ивуаре, Египте, Марокко и Кении.

Главная цель программы Global Gateway — укрепление влияния и усиление экономических позиций стран ЕС в стратегически важных регионах, в частности богатых природными ресурсами, отмечает ТАСС. Она была задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской экономической концепции «Один пояс — один путь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных