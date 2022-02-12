Bloomberg: ЕС выделит Африке 20 млрд евро на противостояние Китаю
Евросоюз планирует выделить африканским странам 20 млрд евро на программу борьбы с Китаем. Пакет финансирования включает поддержку африканских транспортных сетей, проектов в области энергетики, цифровых технологий, образования и здравоохранения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Финансирование призвано составить конкуренцию китайским инвестициям на континенте, государства-члены ЕС еще не выделили средства, говорится в сообщении.
Речь идет о программе Global Gateway, которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Она включает в себя финансирование строительства стратегических коридоров, подводных кабелей, новых стратегических соединений. По данным агентства, государства Европы также намерены инвестировать средства в добычу возобновляемых источников энергии в Сенегале, Кот-д'Ивуаре, Египте, Марокко и Кении.
Главная цель программы Global Gateway — укрепление влияния и усиление экономических позиций стран ЕС в стратегически важных регионах, в частности богатых природными ресурсами, отмечает ТАСС. Она была задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской экономической концепции «Один пояс — один путь».