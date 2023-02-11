FT: спрос на золото в РФ вырос в пять раз в 2022 году
Спрос на золотые слитки и монеты в России рос в прошлом году быстрее, чем в какой-либо другой стране мира, и превысил уровень 2021 г. в пять раз, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
Среди российских инвесторов спрос на драгметалл вырос в 2022 г. в том числе на фоне отмены НДС в размере 20% на покупку золотых слитков, пишет газета. Популярность золота исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис объясняет также дефицитом иностранной валюты – долларов и евро.
FT напомнила и о словах министра финансов России Антона Силуанова, который в марте прошлого года говорил о «нестабильности» доллара и предложил использовать в качестве альтернативы драгоценные металлы. «Инвестиции в золото станут отличной альтернативой долларам в условиях нестабильной геополитической ситуации», — сказал он.
Российские покупатели, как пишет газета, после этого «выстроились в очередь» за золотом. Тогда Сбербанк, на долю которого в РФ приходится около 80% золотых слитков и монет, предупредил клиентов о потенциальной нехватке слитков небольшого размера.
По данным газеты, в 2022 г. мировой спрос на золото вырос на 18% до рекордного более чем за 10 лет уровня, это произошло за счет покупок драгметалла центральными банками. Самым крупным покупателем, как считают аналитики в отрасли, стал ЦБ РФ, однако уверенности в этом нет, поскольку регулятор после начала военной спецоперации на Украине перестал сообщать о своих резервах.
По данным Всемирного совета по золоту, при высоком спросе россиян на золотые слитки и монеты в прошлом году он составил всего 2% от общемирового объема. Крупнейшим покупателем остается Китай (19%), за ним следуют Германия и Индия.
Высокий спрос на золото начался в 2022 г., после того как власти предоставили два важных послабления. В марте они освободили частных инвесторов от уплаты НДС, а в июле освободили физлиц до конца 2023 г. от НДФЛ при покупке драгметалла. После марта аффинажным заводам, которые занимаются производством золотых слитков, пришлось переориентироваться на более «инвестиционный» размер – менее 100 г. Из-за этого банки столкнулись с дефицитом золота на несколько месяцев, писали «Ведомости». В ноябре они снова зафиксировали ажиотажный спрос на золотые слитки и инвестиционные монеты, но, по их словам, уже смогли удовлетворить спрос.
Граждане в 2022 г. купили в банках рекордное количество физического золота. Пять из 13 системно значимых банков – Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк» – продали суммарно 57 т драгметалла, следует из ответов их представителей.