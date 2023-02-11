FT: спрос на золото в РФ вырос в пять раз в 2022 году

Высокий спрос на золото начался в 2022 г., после того как власти предоставили два важных послабления. В марте они освободили частных инвесторов от уплаты НДС, а в июле освободили физлиц до конца 2023 г. от НДФЛ при покупке драгметалла. После марта аффинажным заводам, которые занимаются производством золотых слитков, пришлось переориентироваться на более «инвестиционный» размер – менее 100 г. Из-за этого банки столкнулись с дефицитом золота на несколько месяцев, писали «Ведомости». В ноябре они снова зафиксировали ажиотажный спрос на золотые слитки и инвестиционные монеты, но, по их словам, уже смогли удовлетворить спрос.