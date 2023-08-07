PayPal объявила о запуске привязанного к доллару стейблкоина
Платежная система PayPal объявила о запуске стабильной монеты, привязанной к доллару США в соотношении 1:1, PayPal USD (PYUSD). Об этом говорится в сообщении компании.
Монета выпущена как токен ERC-20 на блокчейне Ethereum. Эмитентом стала инфраструктурная компания Paxos. PayPal отмечает, что монета на 100% обеспечена депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями США и аналогичными денежными эквивалентами.
Начиная с сегодняшнего дня клиенты PayPal из США имеют право на покупку PayPal USD и перевод между PayPal и совместимыми внешними кошельками, могут оформлять заказ и отправлять платежи используя PYUSD. Ожидается, что монета будет доступна сообществу внешних разработчиков, кошельков и веб-приложений, и будет легко принята биржами, добавили в компании.
По словам президента и исполнительного директора PayPal Дэна Шульмана, переход к цифровым валютам требует стабильного инструмента, который одновременно является цифровым и легко подключается к фиатной валюте, такой как доллар США.
Акции PayPal в ходе торгов на NASDAQ 7 августа выросли на 2,25%, до дневного максимума $64,16. По со состоянию на 18:25 мск их стоимость составляла $63,5 (+1,20%).
В марте прошлого года электронная платежная система Paypal приостановила работу в России.