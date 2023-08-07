PayPal объявила о запуске привязанного к доллару стейблкоина

Начиная с сегодняшнего дня клиенты PayPal из США имеют право на покупку PayPal USD и перевод между PayPal и совместимыми внешними кошельками, могут оформлять заказ и отправлять платежи используя PYUSD. Ожидается, что монета будет доступна сообществу внешних разработчиков, кошельков и веб-приложений, и будет легко принята биржами, добавили в компании.