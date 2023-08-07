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Инвестиции

PayPal объявила о запуске привязанного к доллару стейблкоина

Ведомости

Платежная система PayPal объявила о запуске стабильной монеты, привязанной к доллару США в соотношении 1:1, PayPal USD (PYUSD). Об этом говорится в сообщении компании.

Монета выпущена как токен ERC-20 на блокчейне Ethereum. Эмитентом стала инфраструктурная компания Paxos. PayPal отмечает, что монета на 100% обеспечена депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями США и аналогичными денежными эквивалентами. 

Начиная с сегодняшнего дня клиенты PayPal из США имеют право на покупку PayPal USD и перевод между PayPal и совместимыми внешними кошельками, могут оформлять заказ и отправлять платежи используя PYUSD. Ожидается, что монета будет доступна сообществу внешних разработчиков, кошельков и веб-приложений, и будет легко принята биржами, добавили в компании.

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По словам президента и исполнительного директора PayPal Дэна Шульмана, переход к цифровым валютам требует стабильного инструмента, который одновременно является цифровым и легко подключается к фиатной валюте, такой как доллар США.

Акции PayPal в ходе торгов на NASDAQ 7 августа выросли на 2,25%, до дневного максимума $64,16. По со состоянию на 18:25 мск их стоимость составляла $63,5 (+1,20%).

В марте прошлого года электронная платежная система Paypal приостановила работу в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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