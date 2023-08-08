Газета
Инвестиции

Объем торгов на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

Ведомости

Мосбиржа 4 августа зафиксировала рекордный с февраля 2022 г. объем торгов на рынке акций – 251 млрд руб., что в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет 76 млрд руб. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В течение дня 4 августа сделки заключали 1,23 млн инвесторов, при этом доля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, а доля вечерней сессии – 12%. Предыдущий рекорд площадка зафиксировала 24 февраля 2022 г. – объем торгов составил 374 млрд руб.

Как писали «Ведомости», в июле общий объем торгов на Мосбирже вырос на 37% и составил 103,7 трлн руб. При этом за июль 2022 г. объем таких торгов составил 75,7 трлн руб. Отмечалось, что лучшую динамику показал рынок акций – рост его оборота составил 2,5 раза. Далее идет рынок облигаций (в 2,3 раза), рынок валют (на 58%), денежный рынок (на 30%), а также рынок драгоценных металлов (в 5,3 раза).

На Мосбирже инвесторы могут заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Суммарное время торгов на рынке акций составляет 14 часов. Они проводятся с 09:50 до 23:50 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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