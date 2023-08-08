Объем торгов на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

Как писали «Ведомости», в июле общий объем торгов на Мосбирже вырос на 37% и составил 103,7 трлн руб. При этом за июль 2022 г. объем таких торгов составил 75,7 трлн руб. Отмечалось, что лучшую динамику показал рынок акций – рост его оборота составил 2,5 раза. Далее идет рынок облигаций (в 2,3 раза), рынок валют (на 58%), денежный рынок (на 30%), а также рынок драгоценных металлов (в 5,3 раза).