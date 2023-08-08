Объем торгов на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года
Мосбиржа 4 августа зафиксировала рекордный с февраля 2022 г. объем торгов на рынке акций – 251 млрд руб., что в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет 76 млрд руб. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
В течение дня 4 августа сделки заключали 1,23 млн инвесторов, при этом доля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, а доля вечерней сессии – 12%. Предыдущий рекорд площадка зафиксировала 24 февраля 2022 г. – объем торгов составил 374 млрд руб.
Как писали «Ведомости», в июле общий объем торгов на Мосбирже вырос на 37% и составил 103,7 трлн руб. При этом за июль 2022 г. объем таких торгов составил 75,7 трлн руб. Отмечалось, что лучшую динамику показал рынок акций – рост его оборота составил 2,5 раза. Далее идет рынок облигаций (в 2,3 раза), рынок валют (на 58%), денежный рынок (на 30%), а также рынок драгоценных металлов (в 5,3 раза).
На Мосбирже инвесторы могут заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Суммарное время торгов на рынке акций составляет 14 часов. Они проводятся с 09:50 до 23:50 мск.