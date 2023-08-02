Объем торгов на Мосбирже за июль вырос на 37%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле вырос на 37% – он составил 103,7 трлн руб., сообщили в пресс-службе биржи. За июль 2022 г. объем таких торгов составил 75,7 трлн руб.
Лучшую динамику показал рынок акций – рост его оборота составил 2,5 раза. Далее идет рынок облигаций (в 2,3 раза), рынок валют (на 58%), денежный рынок (на 30%), а также рынок драгоценных металлов (в 5,3 раза).
В июне Мосбиржа сообщила об обороте в 97,3 трлн руб., – таким образом, рост составил 6,6%. В прошлом месяце биржа обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке, объем торгов на нем за прошлый месяц составил 6,8 трлн руб. В июле он составил 6 трлн руб.
Как отмечал персональный брокер «БКС мир инвестиций» Никита Гуллер в интервью «Ведомостям», рекордную динамику в июне обеспечили ряд факторов, в первую очередь – ограничительных. По его словам, ряд брокеров запрещают открывать короткие позиции в валюте, поэтому частный инвестор для реализации этой идеи идет на срочный рынок.