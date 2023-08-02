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Объем торгов на Мосбирже за июль вырос на 37%

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле вырос на 37% – он составил 103,7 трлн руб., сообщили в пресс-службе биржи. За июль 2022 г. объем таких торгов составил 75,7 трлн руб.

Лучшую динамику показал рынок акций – рост его оборота составил 2,5 раза. Далее идет рынок облигаций (в 2,3 раза), рынок валют (на 58%), денежный рынок (на 30%), а также рынок драгоценных металлов (в 5,3 раза).

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В июне Мосбиржа сообщила об обороте в 97,3 трлн руб., – таким образом, рост составил 6,6%. В прошлом месяце биржа обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке, объем торгов на нем за прошлый месяц составил 6,8 трлн руб. В июле он составил 6 трлн руб.

Как отмечал персональный брокер «БКС мир инвестиций» Никита Гуллер в интервью «Ведомостям», рекордную динамику в июне обеспечили ряд факторов, в первую очередь – ограничительных. По его словам, ряд брокеров запрещают открывать короткие позиции в валюте, поэтому частный инвестор для реализации этой идеи идет на срочный рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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