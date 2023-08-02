Объем торгов на Мосбирже за июль вырос на 37%

В июне Мосбиржа сообщила об обороте в 97,3 трлн руб., – таким образом, рост составил 6,6%. В прошлом месяце биржа обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке, объем торгов на нем за прошлый месяц составил 6,8 трлн руб. В июле он составил 6 трлн руб.