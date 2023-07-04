Мосбиржа обновила рекорд объема торгов на срочном рынке

За прошлый год объемы торгов на срочном рынке рухнули на 51% вслед за сворачиванием операций нерезидентов, говорится в годовом отчете биржи за прошлый год. Суммарный объем составил 77,9 трлн руб. (158,5 трлн руб. в 2021 г.), объем торгов фьючерсами – 75,6 трлн руб., опционами – 2,3 трлн руб. Комиссионные доходы торговой площадки на срочном рынке при этом упали на 28% до 3,7 млрд руб., это связано со смещением структуры торгов в сторону валютных деривативов, а также новой тарифной политикой биржи, поясняется там же. В I квартале на комиссиях за сделки на срочном рынке торговая площадка заработала 1,178 млрд руб. (-2,2% год к году). Объем торгов за период при этом снизился на 61,2% до 13,7 трлн руб. Биржевая комиссия за сделки с опционами была уменьшена в 5 раз, чтобы повысить привлекательность инструмента для всех категорий клиентов, объясняла площадка.