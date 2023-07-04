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Мосбиржа обновила рекорд объема торгов на срочном рынке

Площадка отыграла треть от докризисных значений
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Мосбиржа обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке, следует из данных торговой площадки. Объем торгов за июнь составил 6,8 трлн руб. – это максимальное значение с марта 2022 г., когда этот показатель составил всего 2,3 трлн руб. Но результат все еще не достиг уровней, на которых рынок торговался до начала СВО. Среднемесячные объемы торгов за февраль и январь тогда составляли 16,3 трлн и 16,6 трлн руб. соответственно, следует из данных Мосбиржи.

Максимальные значения демонстрирует и среднедневной объем торгов вечными фьючерсами: в июне в среднем за день заключалось сделок на сумму свыше 5,7 млрд руб. Число активных клиентов на срочном рынке за июнь выросло до 140 000 человек (+32% к маю).

За прошлый год объемы торгов на срочном рынке рухнули на 51% вслед за сворачиванием операций нерезидентов, говорится в годовом отчете биржи за прошлый год. Суммарный объем составил 77,9 трлн руб. (158,5 трлн руб. в 2021 г.), объем торгов фьючерсами – 75,6 трлн руб., опционами – 2,3 трлн руб. Комиссионные доходы торговой площадки на срочном рынке при этом упали на 28% до 3,7 млрд руб., это связано со смещением структуры торгов в сторону валютных деривативов, а также новой тарифной политикой биржи, поясняется там же. В I квартале на комиссиях за сделки на срочном рынке торговая площадка заработала 1,178 млрд руб. (-2,2% год к году). Объем торгов за период при этом снизился на 61,2% до 13,7 трлн руб. Биржевая комиссия за сделки с опционами была уменьшена в 5 раз, чтобы повысить привлекательность инструмента для всех категорий клиентов, объясняла площадка.

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Рекордную динамику обеспечили ряд факторов, в первую очередь ограничительных. Ряд брокеров запрещают открывать короткие позиции в валюте, поэтому частный инвестор для реализации этой идеи идет на срочный рынок, поясняет персональный брокер «БКС мир инвестиций» Никита Гуллер. Также, по его словам, на динамику влияют инфраструктурные риски, связанные с доступом к западным рынкам, и необходимость статуса квалифицированного инвестора для сделок на зарубежных площадках.

Срочный рынок дает возможность сделать ставку на активы, которые в своем исходном виде подвержены рискам блокировки, – «экспозицию», продолжает начальник управления интернет-трейдинга инвестбанка «Синара» Сергей Выжлаков, это валюта, иностранные ценные бумаги и др. Инвестор получает возможность участвовать в росте и падении этих базовых активов без инфраструктурного риска, потому что на срочном рынке сделки заключаются внутри России и фактически являются ставкой на рост или падение базового актива, отмечает Выжлаков.

Помимо этого на популярности сказывается спрос экспортеров и импортеров, желающих зафиксировать курс на будущий период, чтобы не зависеть от валютных колебаний, добавляет Гуллер. Влияет и высокая волатильность рынка в текущем году – при такой ситуации инвесторы заключают больше сделок, констатирует эксперт. Рынок имеет потенциал роста оборотов – все больше инвесторов начинают использовать срочный рынок как раз для получения той самой «экспозиции» на привычные активы, резюмирует Выжлаков.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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