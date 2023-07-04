Мосбиржа обновила рекорд объема торгов на срочном рынке

Мосбиржа обновила рекорд объема торгов на срочном рынкеПлощадка отыграла треть от докризисных значений
Мосбиржа обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке, следует из данных торговой площадки. Объем торгов за июнь составил 6,8 трлн руб. – это максимальное значение с марта 2022 г., когда этот показатель составил всего 2,3 трлн руб. Но результат все еще не достиг уровней, на которых рынок торговался до начала СВО. Среднемесячные объемы торгов за февраль и январь тогда составляли 16,3 трлн и 16,6 трлн руб. соответственно, следует из данных Мосбиржи.
Максимальные значения демонстрирует и среднедневной объем торгов вечными фьючерсами: в июне в среднем за день заключалось сделок на сумму свыше 5,7 млрд руб. Число активных клиентов на срочном рынке за июнь выросло до 140 000 человек (+32% к маю).
За прошлый год объемы торгов на срочном рынке рухнули на 51% вслед за сворачиванием операций нерезидентов, говорится в годовом отчете биржи за прошлый год. Суммарный объем составил 77,9 трлн руб. (158,5 трлн руб. в 2021 г.), объем торгов фьючерсами – 75,6 трлн руб., опционами – 2,3 трлн руб. Комиссионные доходы торговой площадки на срочном рынке при этом упали на 28% до 3,7 млрд руб., это связано со смещением структуры торгов в сторону валютных деривативов, а также новой тарифной политикой биржи, поясняется там же. В I квартале на комиссиях за сделки на срочном рынке торговая площадка заработала 1,178 млрд руб. (-2,2% год к году). Объем торгов за период при этом снизился на 61,2% до 13,7 трлн руб. Биржевая комиссия за сделки с опционами была уменьшена в 5 раз, чтобы повысить привлекательность инструмента для всех категорий клиентов, объясняла площадка.
Рекордную динамику обеспечили ряд факторов, в первую очередь ограничительных. Ряд брокеров запрещают открывать короткие позиции в валюте, поэтому частный инвестор для реализации этой идеи идет на срочный рынок, поясняет персональный брокер «БКС мир инвестиций» Никита Гуллер. Также, по его словам, на динамику влияют инфраструктурные риски, связанные с доступом к западным рынкам, и необходимость статуса квалифицированного инвестора для сделок на зарубежных площадках.
Срочный рынок дает возможность сделать ставку на активы, которые в своем исходном виде подвержены рискам блокировки, – «экспозицию», продолжает начальник управления интернет-трейдинга инвестбанка «Синара» Сергей Выжлаков, это валюта, иностранные ценные бумаги и др. Инвестор получает возможность участвовать в росте и падении этих базовых активов без инфраструктурного риска, потому что на срочном рынке сделки заключаются внутри России и фактически являются ставкой на рост или падение базового актива, отмечает Выжлаков.
Помимо этого на популярности сказывается спрос экспортеров и импортеров, желающих зафиксировать курс на будущий период, чтобы не зависеть от валютных колебаний, добавляет Гуллер. Влияет и высокая волатильность рынка в текущем году – при такой ситуации инвесторы заключают больше сделок, констатирует эксперт. Рынок имеет потенциал роста оборотов – все больше инвесторов начинают использовать срочный рынок как раз для получения той самой «экспозиции» на привычные активы, резюмирует Выжлаков.