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Мосбиржа назвала причину задержки запуска торгов рупией

Ситуацию по-прежнему осложняет регулирование в Индии
Софья Шелудченко
SOUMYABRATA ROY / NurPhoto via AFP

Проработка запуска торгов валютной парой рупия/рубль на Мосбирже требует изменения регулирования в Индии. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процесса, и подтвердил представитель торговой площадки. О возможном запуске торгов в сентябре говорил руководитель направления продаж некредитным организациям Мосбиржи Даниил Кораблев. Тогда же он уточнял, что из-за сложностей в организации торги валютой не запустят до конца 2022 г.

Индийское валютное регулирование ограничивает обращение и расчеты в рупиях за пределами Индии, рассказал представитель Мосбиржи. По его словам, на внешних рынках рупия торгуется только в виде беспоставочных контрактов – например, в виде расчетных форвардов NDF (non-deliverable forward). Для развития полноценного рынка спотовой конвертации рупии в иностранные валюты на биржах за пределами Индии необходимы решения локального регулятора, направленные на бОльшую интернационализацию рупии, считает представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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