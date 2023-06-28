Мосбиржа назвала причину задержки запуска торгов рупией

Проработка запуска торгов валютной парой рупия/рубль на Мосбирже требует изменения регулирования в Индии. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процесса, и подтвердил представитель торговой площадки. О возможном запуске торгов в сентябре говорил руководитель направления продаж некредитным организациям Мосбиржи Даниил Кораблев. Тогда же он уточнял, что из-за сложностей в организации торги валютой не запустят до конца 2022 г.