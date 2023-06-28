Мосбиржа назвала причину задержки запуска торгов рупией

Мосбиржа назвала причину задержки запуска торгов рупиейСитуацию по-прежнему осложняет регулирование в Индии
Проработка запуска торгов валютной парой рупия/рубль на Мосбирже требует изменения регулирования в Индии. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с ходом процесса, и подтвердил представитель торговой площадки. О возможном запуске торгов в сентябре говорил руководитель направления продаж некредитным организациям Мосбиржи Даниил Кораблев. Тогда же он уточнял, что из-за сложностей в организации торги валютой не запустят до конца 2022 г.
Индийское валютное регулирование ограничивает обращение и расчеты в рупиях за пределами Индии, рассказал представитель Мосбиржи. По его словам, на внешних рынках рупия торгуется только в виде беспоставочных контрактов – например, в виде расчетных форвардов NDF (non-deliverable forward). Для развития полноценного рынка спотовой конвертации рупии в иностранные валюты на биржах за пределами Индии необходимы решения локального регулятора, направленные на бОльшую интернационализацию рупии, считает представитель.