Что будет с индексом Мосбиржи после преодоления отметки в 3100 пунктов

Малых допускает, что индекс Мосбиржи может выйти на уровень 3150-3200 пунктов уже в ближайшие недели. Повышение валютных курсов и цен на сырьевые товары будет мотивировать инвесторов на новые покупки, объясняет она. Эксперт предупреждает, что возможность эскалации в спецоперации не отражена в ценах, как и риск замедления крупнейших экономик мира и, соответственно, спроса на сырье. Она также допустила, что часть инвесторов захочет переложиться в облигации в дивидендное межсезонье.