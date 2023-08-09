Производство Polymetal во II квартале выросло на 22%

На фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы выручка компании за квартал увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $581 млн. А за период с января по июнь показатель увеличился на 25%, до 1 315 млн. Это произошло на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы. Из-за санкций, вызвавших сложности с каналами сбыта, чистый долг за первое полугодие вырос на 8% и составил $2,59 млрд (часть приходится на Казахстан $0,2 млрд, часть на Россию – $2,39 млрд).