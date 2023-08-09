Производство Polymetal во II квартале выросло на 22%
Основной причиной положительной динамики стало увеличение выпуска на Албазино (Кутын) и Нежданинском, пояснили в компании. Во II квартале она зафиксировала разрыв между объемами продаж и производства, в первую очередь на Кызыле. Это объясняется проблемами с ж/д сообщением в восточном направлении. К концу Polymetal ожидает, что данный разрыв будет устранен, так как группа постепенно переходит на альтернативные маршруты.
На фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы выручка компании за квартал увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $581 млн. А за период с января по июнь показатель увеличился на 25%, до 1 315 млн. Это произошло на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы. Из-за санкций, вызвавших сложности с каналами сбыта, чистый долг за первое полугодие вырос на 8% и составил $2,59 млрд (часть приходится на Казахстан $0,2 млрд, часть на Россию – $2,39 млрд).
Polymetal 7 августа успешно завершила редомициляцию (перерегистрацию) с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане. Теперь биржа в Астане является основной фондовой биржей компании. В связи с процедурой торговля акциями на Мосбирже была приостановлена, а торговля на Лондонской фондовой бирже прекращена со 2 августа. Перед приостановкой торгов на российской торговой площадке 25 июля бумаги компании росли на 9,92%, до дневного максимума 595 руб. На закрытии торговой сессии в этот день они стоили 556,4 руб. (+2,79%).