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Инвестиции

Производство Polymetal во II квартале выросло на 22%

Ведомости

Производство Polymetal во II квартале 2023 г. выросло на 22% в годовом выражении и составило 423 000 унций, следует из отчета компании.

Основной причиной положительной динамики стало увеличение выпуска на Албазино (Кутын) и Нежданинском, пояснили в компании. Во II квартале она зафиксировала разрыв между объемами продаж и производства, в первую очередь на Кызыле. Это объясняется проблемами с ж/д сообщением в восточном направлении. К концу Polymetal ожидает, что данный разрыв будет устранен, так как группа постепенно переходит на альтернативные маршруты.

На фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы выручка компании за квартал увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $581 млн. А за период с января по июнь показатель увеличился на 25%, до 1 315 млн. Это произошло на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы. Из-за санкций, вызвавших сложности с каналами сбыта, чистый долг за первое полугодие вырос на 8% и составил $2,59 млрд (часть приходится на Казахстан $0,2 млрд, часть на Россию – $2,39 млрд).

Polymetal 7 августа успешно завершила редомициляцию (перерегистрацию) с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане. Теперь биржа в Астане является основной фондовой биржей компании. В связи с процедурой торговля акциями на Мосбирже была приостановлена, а торговля на Лондонской фондовой бирже прекращена со 2 августа. Перед приостановкой торгов на российской торговой площадке 25 июля бумаги компании росли на 9,92%, до дневного максимума 595 руб. На закрытии торговой сессии в этот день они стоили 556,4 руб. (+2,79%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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