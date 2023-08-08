Polymetal завершил перерегистрацию в Казахстан
Компания подтвердила, что ее акции продолжают котироваться на AIX, которая теперь является основной фондовой биржей компании. Polymetal получила необходимые разрешения и удовлетворила все условия для проведения редомициляции. О возобновлении торгов компания планирует объявить после завершения технической процедуры переноса реестра.
В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании. 25 июля стал последним днем торговли в биржевом стакане T+2. 28 июля для профучастников стал последним днем торговли с кодами расчетов – Т0 и Z0.
Со 2 августа акции Polymetal прекратили торговлю на Лондонской фондовой бирже. Как объясняла компания, в связи с переносом регистрации в Казахстан, ее обыкновенные акции перестали быть совместимыми с электронными расчетами в рамках системы CREST (центра расчетов по сделкам с британскими и ирландскими ценными бумагами), что несовместимо с требованиям листинга на LSE.
О редомициляции Polymetal объявил еще в мае этого года. Российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, но потеряли по 27,1% и 31,8% на биржах в Астане и Лондоне. Перед приостановкой торгов 25 июля бумаги компании на российской торговой площадке росли на 9,92%, до дневного максимума 595 руб. На закрытии торговой сессии в этот день они стоили 556,4 руб. (+2,79%).