Polymetal завершил перерегистрацию в Казахстан

О редомициляции Polymetal объявил еще в мае этого года. Российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, но потеряли по 27,1% и 31,8% на биржах в Астане и Лондоне. Перед приостановкой торгов 25 июля бумаги компании на российской торговой площадке росли на 9,92%, до дневного максимума 595 руб. На закрытии торговой сессии в этот день они стоили 556,4 руб. (+2,79%).