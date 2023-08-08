Газета
Инвестиции

Polymetal завершил перерегистрацию в Казахстан

Ведомости

Polymetal сообщила, что в понедельник, 7 августа, успешно завершила редомициляцию (перерегистрацию) с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане.

Компания подтвердила, что ее акции продолжают котироваться на AIX, которая теперь является основной фондовой биржей компании. Polymetal получила необходимые разрешения и удовлетворила все условия для проведения редомициляции. О возобновлении торгов компания планирует объявить после завершения технической процедуры переноса реестра.

В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании. 25 июля стал последним днем торговли в биржевом стакане T+2. 28 июля для профучастников стал последним днем торговли с кодами расчетов – Т0 и Z0.

Со 2 августа акции Polymetal прекратили торговлю на Лондонской фондовой бирже. Как объясняла компания, в связи с переносом регистрации в Казахстан, ее обыкновенные акции перестали быть совместимыми с электронными расчетами в рамках системы CREST (центра расчетов по сделкам с британскими и ирландскими ценными бумагами), что несовместимо с требованиям листинга на LSE.

О редомициляции Polymetal объявил еще в мае этого года. Российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, но потеряли по 27,1% и 31,8% на биржах в Астане и Лондоне. Перед приостановкой торгов 25 июля бумаги компании на российской торговой площадке росли на 9,92%, до дневного максимума 595 руб. На закрытии торговой сессии в этот день они стоили 556,4 руб. (+2,79%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных