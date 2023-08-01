Polymetal завершает торги акциями на Лондонской бирже
Компания в связи с переносом регистрации в Казахстан сообщала, что ее обыкновенные акции перестанут быть совместимыми с электронными расчетами в рамках системы CREST (центра расчетов по сделкам с британскими и ирландскими ценными бумагами). Это, в свою очередь, приведет к несоответствию компании основным требованиям листинга на LSE. В связи с этим торги обыкновенными акциями на площадке необходимо приостановить до даты делистинга.
«Ожидаемая дата и время приостановки торгов на LSE – 1 августа», – говорилось в сообщении компании.
28 июля акционеры компании одобрили делистинг с LSE. Компания заявила, что подаст заявку на отмену допуска ее бумаг к торгам на LSE, и ожидает, что отмена вступит в силу 29 августа 2023 г.
Polymetal находится в процессе редомициляции (переноса регистрации) с острова Джерси в Казахстан, которая, как ожидает компания, завершится 7 августа. В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании. О редомициляции Polymetal объявил еще в мае этого года.