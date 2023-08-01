Polymetal завершает торги акциями на Лондонской бирже

Компания в связи с переносом регистрации в Казахстан сообщала, что ее обыкновенные акции перестанут быть совместимыми с электронными расчетами в рамках системы CREST (центра расчетов по сделкам с британскими и ирландскими ценными бумагами). Это, в свою очередь, приведет к несоответствию компании основным требованиям листинга на LSE. В связи с этим торги обыкновенными акциями на площадке необходимо приостановить до даты делистинга.