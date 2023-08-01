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Инвестиции

Polymetal завершает торги акциями на Лондонской бирже

Ведомости

Акции Polymetal прекратят торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) со 2 августа. Компания завершает торговлю на этой площадке сегодня в 18:30 мск. Это следует из графика редомициляции.

Компания в связи с переносом регистрации в Казахстан сообщала, что ее обыкновенные акции перестанут быть совместимыми с электронными расчетами в рамках системы CREST (центра расчетов по сделкам с британскими и ирландскими ценными бумагами). Это, в свою очередь, приведет к несоответствию компании основным требованиям листинга на LSE. В связи с этим торги обыкновенными акциями на площадке необходимо приостановить до даты делистинга.

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«Ожидаемая дата и время приостановки торгов на LSE – 1 августа», – говорилось в сообщении компании.

28 июля акционеры компании одобрили делистинг с LSE. Компания заявила, что подаст заявку на отмену допуска ее бумаг к торгам на LSE, и ожидает, что отмена вступит в силу 29 августа 2023 г.

Polymetal находится в процессе редомициляции (переноса регистрации) с острова Джерси в Казахстан, которая, как ожидает компания, завершится 7 августа. В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании. О редомициляции Polymetal объявил еще в мае этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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