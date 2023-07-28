Акционеры Polymetal одобрили делистинг с Лондонской биржи

Тогда аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал «Ведомостям», что динамика бумаг на зарубежных биржах – это реакция на уже практически неизбежный делистинг с LSE после редомициляции. По мнению Калачева, иностранные инвесторы восприняли сообщение компании как сигнал для продажи бумаг. Отрицательная динамика в Астане может быть связана с тем, что после ухода с Лондонской биржи, которая расценивалась как международная и премиальная, листинг в Казахстане станет «местным».