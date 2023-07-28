Газета
Инвестиции

Акционеры Polymetal одобрили делистинг с Лондонской биржи

Ведомости

Акционеры Polymetal на общем собрании 28 июля проголосовали за делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом сообщается на сайте компании.

«За» проголосовали 99,14% акционеров, 0,5% – выступили против, 0,36% – воздержались, следует из сообщения. Компания заявила, что подаст заявку на отмену допуска обыкновенных акций к торгам в основном сегменте LSE. Она ожидает, что отмена вступит в силу 29 августа 2023 г.

По состоянию на 15:33 мск стоимость бумаг компании на Лондонской бирже выросла на 21,21% до 1,916 фунта стерлингов.

Polymetal находится в процессе редомициляции (переноса регистрации) с острова Джерси в Казахстан, которая, как ожидает компания, завершится 7 августа. В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании.

О редомициляции Polymetal объявил еще в мае этого года. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, но бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на Лондонской и Астанинской биржах.

Тогда аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал «Ведомостям», что динамика бумаг на зарубежных биржах – это реакция на уже практически неизбежный делистинг с LSE после редомициляции. По мнению Калачева, иностранные инвесторы восприняли сообщение компании как сигнал для продажи бумаг. Отрицательная динамика в Астане может быть связана с тем, что после ухода с Лондонской биржи, которая расценивалась как международная и премиальная, листинг в Казахстане станет «местным».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных