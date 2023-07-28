Акционеры Polymetal одобрили делистинг с Лондонской биржи
Акционеры Polymetal на общем собрании 28 июля проголосовали за делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом сообщается на сайте компании.
«За» проголосовали 99,14% акционеров, 0,5% – выступили против, 0,36% – воздержались, следует из сообщения. Компания заявила, что подаст заявку на отмену допуска обыкновенных акций к торгам в основном сегменте LSE. Она ожидает, что отмена вступит в силу 29 августа 2023 г.
По состоянию на 15:33 мск стоимость бумаг компании на Лондонской бирже выросла на 21,21% до 1,916 фунта стерлингов.
Polymetal находится в процессе редомициляции (переноса регистрации) с острова Джерси в Казахстан, которая, как ожидает компания, завершится 7 августа. В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании.
О редомициляции Polymetal объявил еще в мае этого года. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, но бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на Лондонской и Астанинской биржах.
Тогда аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал «Ведомостям», что динамика бумаг на зарубежных биржах – это реакция на уже практически неизбежный делистинг с LSE после редомициляции. По мнению Калачева, иностранные инвесторы восприняли сообщение компании как сигнал для продажи бумаг. Отрицательная динамика в Астане может быть связана с тем, что после ухода с Лондонской биржи, которая расценивалась как международная и премиальная, листинг в Казахстане станет «местным».