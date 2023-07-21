Polymetal планирует завершить перенос регистрации в Казахстан 7 августа

О редомициляции Polymetal объявила еще в мае этого года. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, а индекс Мосбиржи в этот день поднялся на 0,82%. При этом бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на Лондонской и Астаниноской биржах.