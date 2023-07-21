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Бизнес

Polymetal планирует завершить перенос регистрации в Казахстан 7 августа

Ведомости

Polymetal завершит редомициляцию (перенос регистрации) с острова Джерси в Казахстан 7 августа, сообщила пресс-служба компании.

На фоне новостей о редомициляции стоимость бумаг компании падает второй день подряд. 21 июля в моменте котировки опускались на 4,5% до 543,3 руб. По состоянию на 17:00 мск бумаги стоили 555,6 руб. (-1,98%). 20 июля падение составило 7,2%.

Ранее компания сообщала, что перерегистрация завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля. После переноса основной листинг компании переместится в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане.

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В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании. 25 июля станет последним днем, когда акции Polymetal будут торговаться в биржевом стакане T+2, то есть с поставкой через два рабочих дня 27 июля. 28 июля для профучастников будут доступны коды расчетов – Т0 и Z0. А с 29 июля уже не будет допустимых кодов расчетов.

О редомициляции Polymetal объявила еще в мае этого года. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, а индекс Мосбиржи в этот день поднялся на 0,82%. При этом бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на Лондонской и Астаниноской биржах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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