Polymetal планирует завершить перенос регистрации в Казахстан 7 августа
На фоне новостей о редомициляции стоимость бумаг компании падает второй день подряд. 21 июля в моменте котировки опускались на 4,5% до 543,3 руб. По состоянию на 17:00 мск бумаги стоили 555,6 руб. (-1,98%). 20 июля падение составило 7,2%.
Ранее компания сообщала, что перерегистрация завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля. После переноса основной листинг компании переместится в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане.
В связи с процедурой Мосбиржа объявила о приостановке торгов бумагами компании. 25 июля станет последним днем, когда акции Polymetal будут торговаться в биржевом стакане T+2, то есть с поставкой через два рабочих дня 27 июля. 28 июля для профучастников будут доступны коды расчетов – Т0 и Z0. А с 29 июля уже не будет допустимых кодов расчетов.
О редомициляции Polymetal объявила еще в мае этого года. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, а индекс Мосбиржи в этот день поднялся на 0,82%. При этом бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на Лондонской и Астаниноской биржах.