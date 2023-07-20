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Инвестиции

Акции Polymetal упали из-за переноса регистрации компании в Казахстан

Ведомости

Акции золотодобывающей компании Polymetal в ходе торгов 20 июля упали на 7,2% по сравнению с закрытием торговой сессии 19 июля, до 559,5 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи.

Позднее стоимость бумаг скорректировалась. По состоянию на 16:10 мск она составляла 581,3 руб. за бумагу (-3,65%).

Падение котировок происходит на фоне сообщения Мосбиржи о приостановке торгов бумагами Polymetal, которая связана с редомициляцией компании в Казахстан.

Торговая площадка сообщила, что 25 июля станет последним днем, когда акции Polymetal будут торговаться в биржевом стакане T+2, то есть с поставкой через два рабочих дня 27 июля. При этом для профучастников 28 июля будут допустимыми кодами расчетов – Т0 и Z0. С 29 июля не будет допустимых кодов расчетов, говорится в сообщении Мосбиржи.

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Ранее компания подтвердила планы по редомициляции, уточнив, что она завершится не ранее недели, начинающейся 31 июля 2023 г. Таким образом, основной листинг компании переместится в Международный финансовый центр «Астана» («МФЦА») в Казахстане. 

О редомициляции с острова Джерси в Астану компания объявила еще в мае этого года, когда представила отчетность с результатами за I квартал 2023 г. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости о смене прописки с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, а индекс Мосбиржи в этот день поднялся на 0,82%. При этом бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на биржах в Лондоне (LSE) и Астане (AIX) соответственно.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечали, что процесс редомициляции выступит драйвером для роста котировок акций Polymetal, поскольку позволит возобновить дивидендную политику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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