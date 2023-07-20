Акции Polymetal упали из-за переноса регистрации компании в Казахстан

О редомициляции с острова Джерси в Астану компания объявила еще в мае этого года, когда представила отчетность с результатами за I квартал 2023 г. Тогда российские инвесторы отреагировали на новости о смене прописки с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию 10 мая ростом на 7,8%, а индекс Мосбиржи в этот день поднялся на 0,82%. При этом бумаги потеряли по 27,1% и 31,8% на биржах в Лондоне (LSE) и Астане (AIX) соответственно.