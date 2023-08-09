«MD Medical» 31 августа рассмотрит редомициляцию с Кипра

Предполагается, что компания продолжит ту же деятельность в САР под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество «МД Медикал Груп Инвестментс». Планируется, что головной офис в САР будет создан не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев с даты принятия решения.