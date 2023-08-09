«MD Medical» 31 августа рассмотрит редомициляцию с Кипра
Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», объявила о планах 31 августа на внеочередном собрании акционеров рассмотреть вопрос о редомициляции с Кипра.
Стоимость акций компании на фоне объявления 9 августа выросла на 6,86% до дневного максимума 754,4 руб. за бумагу. По состоянию на 16:16 мск цена бумаг составила 732,6 руб. (+3,77%).
На заседании акционерам предложат утвердить, что компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего офиса в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский Калининградской области. Перенос офиса и регистрации в САР в качестве действующей компании планируется осуществить без ликвидации и без реорганизации, в соответствии с правовым режимом РФ, подчеркнули в компании.
Предполагается, что компания продолжит ту же деятельность в САР под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество «МД Медикал Груп Инвестментс». Планируется, что головной офис в САР будет создан не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев с даты принятия решения.
8 августа MD Medical сообщила, что завершила процедуру смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L. Ранее банком-депозитарием группы компаний был JPMorgan Chase Bank N.A.
ГК MD Medical объединяет 49 современных медицинских учреждений на территории 26 регионов России. В 2022 г. выручка группы компаний составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб.