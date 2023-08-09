Подавший на банкротство грузоперевозчик Yellow сократил выручку на 20%

Yellow также сообщила, что по итогам II квартала получила чистый убыток в размере $14,7 млн, или $0,28 на акцию, против прибыли в $60 млн, или $1,17 на акцию, годом ранее. При этом операционный доход составил $38,9 млн против $99,2 млн в аналогичный период годом ранее. Кредиторская задолженность компании сократилась на 6,8% до $175,7 млн. Среди текущих обязательств также указана заработная плата и другие выплаты работникам на сумму $235,1 млн.