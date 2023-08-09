Подавший на банкротство грузоперевозчик Yellow сократил выручку на 20%
Крупнейший перевозчик грузов в США Yellow, подавший на банкротство, опубликовал отчет за II квартал 2023 г., согласно которому выручка компании снизилась на 20% до $1,13 млрд с $1,42 млрд.
Yellow также сообщила, что по итогам II квартала получила чистый убыток в размере $14,7 млн, или $0,28 на акцию, против прибыли в $60 млн, или $1,17 на акцию, годом ранее. При этом операционный доход составил $38,9 млн против $99,2 млн в аналогичный период годом ранее. Кредиторская задолженность компании сократилась на 6,8% до $175,7 млн. Среди текущих обязательств также указана заработная плата и другие выплаты работникам на сумму $235,1 млн.
В ходе торгов на NASDAQ стоимость бумаг грузоперевозчика снижалась на 27%, до дневного минимума в $2,23. По состоянию на 18:31 мск стоимость бумаг скорректировалась до $2,54 (-17,52%).
Как писали «Ведомости», котировки Yellow в ходе торгов на NASDAQ 7 августа падали на 40,06% до дневного минимума в $2,14. Падение произошло после четырехкратного роста на фоне объявления банкротства.
6 августа 99-летняя компания подала заявление о защите от банкротства и заявила, что будет добиваться разрешения суда на осуществление таких выплат, как заработная плата сотрудников, оклады и пособия. Закрытие Yellow означает потерю 30 000 рабочих мест.