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Инвестиции

Подавший на банкротство грузоперевозчик Yellow сократил выручку на 20%

Ведомости

Крупнейший перевозчик грузов в США Yellow, подавший на банкротство, опубликовал отчет за II квартал 2023 г., согласно которому выручка компании снизилась на 20% до $1,13 млрд с $1,42 млрд.

Yellow также сообщила, что по итогам II квартала получила чистый убыток в размере $14,7 млн, или $0,28 на акцию, против прибыли в $60 млн, или $1,17 на акцию, годом ранее. При этом операционный доход составил $38,9 млн против $99,2 млн в аналогичный период годом ранее. Кредиторская задолженность компании сократилась на 6,8% до $175,7 млн. Среди текущих обязательств также указана заработная плата и другие выплаты работникам на сумму $235,1 млн.

В ходе торгов на NASDAQ стоимость бумаг грузоперевозчика снижалась на 27%, до дневного минимума в $2,23. По состоянию на 18:31 мск стоимость бумаг скорректировалась до $2,54 (-17,52%).

Как писали «Ведомости», котировки Yellow в ходе торгов на NASDAQ 7 августа падали на 40,06% до дневного минимума в $2,14. Падение произошло после четырехкратного роста на фоне объявления банкротства.

6 августа 99-летняя компания подала заявление о защите от банкротства и заявила, что будет добиваться разрешения суда на осуществление таких выплат, как заработная плата сотрудников, оклады и пособия. Закрытие Yellow означает потерю 30 000 рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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