«Альфа-банк» выпустит аналоги структурных облигаций в виде ЦФА

Как поясняет издание, если цена акций нефтяной компании за период обращения ЦФА вырастет, то владелец ЦФА получит только их первоначальную стоимость. В случае если цена акций упадет, то возвращаемая стоимость ЦФА пропорционально снизится. Но в любом случае банк, который выпустил цифровой актив, выплатит дополнительный доход в размере 1,7%, то есть гарантированный доход по инструменту составит около 20% годовых.