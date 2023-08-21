Чистая прибыль CarMoney по МФСО выросла на 20% в первом полугодии
Чистая прибыль микрофинансовой компании «Кармани» (бренд «CarMoney») в первом полугодии 2023 г. выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 299,8 млн руб., следует из отчета по МФСО.
На фоне новости акции материнской компании «СмартТехГрупп» подорожали на 2,11%, до дневного макисмума 2,995 руб. По состоянию на 10:21 мск они стоили 2,945 (+0,41%).
Чистые процентные доходы «Кармани» в отчетный период увеличились на 29%, до 826,3 млн руб., прибыль до налогообложения – до 299,8 млн руб. (+34,8%). Уставной капитал компании по состоянию на 30 июня 2023 г. составил 1,8 млрд руб. (+5,4%).
«Кармани» принадлежит «Смарттехгрупп». Компания была образована в 2010 г., внесена в реестр микрофинансовых организаций в октябре 2011 г. Основным ее видом деятельности является предоставление займов и прочих видов кредита.
Как сообщали «Ведомости», «КарМани» 7 августа объявила финансовые результаты по РСБУ. Согласно отчету, в первом полугодии 2023 г. чистая прибыль выросла на 44%, до 312 млн руб. А выручка CarMoney в отчетный период выросла на 16%, превысив 1,5 млрд руб. В компании пояснили, что рост показателя связан с ростом портфеля и сохранением средней ставки выдач по займам (на уровне 80%).