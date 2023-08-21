Чистая прибыль CarMoney по МФСО выросла на 20% в первом полугодии

Как сообщали «Ведомости», «КарМани» 7 августа объявила финансовые результаты по РСБУ. Согласно отчету, в первом полугодии 2023 г. чистая прибыль выросла на 44%, до 312 млн руб. А выручка CarMoney в отчетный период выросла на 16%, превысив 1,5 млрд руб. В компании пояснили, что рост показателя связан с ростом портфеля и сохранением средней ставки выдач по займам (на уровне 80%).