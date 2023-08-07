Чистая прибыль CarMoney в первом полугодии выросла на 44%
Чистая прибыль ООО МФК «КарМани», работающего под брендом «финтех-сервис CarMoney» и принадлежащего ПАО «СмартТехГрупп» (СГТ), в первом полугодии 2023 г. выросла на 44% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 312 млн руб. Об этом говорится на сайте компании.
На фоне выхода отчетности акции материнской компании «Смарттехгрупп» в ходе торгов на Мосбирже выросли на 4,91% до дневного максимума в 2,99 руб. По состоянию на 10:30 мск бумаги стоили 2,94 руб. (+3,12%).
Выручка CarMoney в отчетный период выросла на 16%, превысив 1,5 млрд руб. Рост показателя связан с ростом портфеля и сохранением средней ставки выдач по займам (на уровне 80%), отмечает компания.
Портфель займов увеличился на 7% в годовом выражении и на 4,3% по отношению к показателю на конец прошлого года, до 4,6 млрд руб. Как поясняет компания, это стало возможным в том числе за счет привлечения инвестиций в ходе закрытого раунда в начале 2023 г. При этом объем выданных займов вырос на 15% до 1,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Компания информирует, что средний чек автозайма увеличился на 15% по сравнению с первым полугодием 2022 г., до 308 000 руб. Основными факторами роста она называет повышение средней стоимости автомобиля, предоставляемого в качестве обеспечения займа, а также потребность клиентов в большей сумме займов, что связано с макроэкономическими факторами.
Доля займов, оформляемых онлайн, осталась на высоком уровне и составила 86,3%. Коэффициент залогового покрытия увеличился на 8,1% с 1,96x до 2,12x по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. СarMoney объясняет, что это связано с ростом цен на автомобили в России в этом году.
Общее число установок мобильного приложения СarMoney достигло 480 000 шт., рост составил 90,1% в годовом выражении и объясняется тем, что увеличился спрос на займы со стороны населения в отчетном периоде. При этом среднее число ежемесячных активных пользователей (MAU) выросло до 47 000, на 66,7%. Основным драйвером роста стало увеличение объема выдач займов клиентам, отмечает компания.
Как писали «Ведомости», торги акциями СТГ на Мосбирже стартовали 3 июля. Стоимость бумаг на открытии была равна 3,15 руб. По словам представителя компании, в первый день торгов спрос на предложенный акционерами компании объем акций на 600 млн руб. в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты. Для поддержания ликвидности акций на торгах акционеры приняли решение о продаже дополнительного объема ценных бумаг в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала СТГ.