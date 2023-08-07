Чистая прибыль CarMoney в первом полугодии выросла на 44%

Портфель займов увеличился на 7% в годовом выражении и на 4,3% по отношению к показателю на конец прошлого года, до 4,6 млрд руб. Как поясняет компания, это стало возможным в том числе за счет привлечения инвестиций в ходе закрытого раунда в начале 2023 г. При этом объем выданных займов вырос на 15% до 1,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.