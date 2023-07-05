Стоимость акций материнской компании финтех-сервиса CarMoney упала на второй день торгов

Торги акциями СТГ на Мосбирже стартовали в понедельник, 3 июля. Стоимость акций на открытии была равна 3,15 руб. В первый день торгов спрос на предложенный акционерами компании объем акций на 600 млн руб. в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты, сообщил представитель СТГ. Для поддержания ликвидности акций на торгах акционеры приняли решение о продаже дополнительного объема ценных бумаг в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала СТГ.