Стоимость акций материнской компании финтех-сервиса CarMoney упала на второй день торгов

Стоимость акций материнской компании финтех-сервиса CarMoney упала на второй день торговЭксперты говорят, что инвесторам нужно дать время, чтобы нащупать справедливую цену
Во вторник, 4 июля, акции «Смарттехгрупп» (СТГ), материнской компании финтех-сервиса в микрофинансовом сегменте CarMoney упали на Мосбирже на 7,8% с момента закрытия торгов 3 июля – с 3,31 до 3,0235 руб. В моменте акции дешевели на 12,97%.
Торги акциями СТГ на Мосбирже стартовали в понедельник, 3 июля. Стоимость акций на открытии была равна 3,15 руб. В первый день торгов спрос на предложенный акционерами компании объем акций на 600 млн руб. в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты, сообщил представитель СТГ. Для поддержания ликвидности акций на торгах акционеры приняли решение о продаже дополнительного объема ценных бумаг в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала СТГ.
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