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Стоимость акций материнской компании финтех-сервиса CarMoney упала на второй день торгов

Эксперты говорят, что инвесторам нужно дать время, чтобы нащупать справедливую цену
Михаил Кузнецов
CarMoney

Во вторник, 4 июля, акции «Смарттехгрупп» (СТГ), материнской компании финтех-сервиса в микрофинансовом сегменте CarMoney упали на Мосбирже на 7,8% с момента закрытия торгов 3 июля – с 3,31 до 3,0235 руб. В моменте акции дешевели на 12,97%.

Торги акциями СТГ на Мосбирже стартовали в понедельник, 3 июля. Стоимость акций на открытии была равна 3,15 руб. В первый день торгов спрос на предложенный акционерами компании объем акций на 600 млн руб. в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты, сообщил представитель СТГ. Для поддержания ликвидности акций на торгах акционеры приняли решение о продаже дополнительного объема ценных бумаг в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала СТГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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