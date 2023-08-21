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Инвестиции

Акции «РКК Энергия» подешевели после крушения миссии «Луна-25»

Ведомости

Стоимость акций РКК «Энергия» упала на 20,4%, до дневного минимума 31 720 руб., следует из данных торгов на Мосбирже. После этого торговая площадка ввела дискретный аукцион.

Бумаги начали снижение после сообщения «Роскосмоса» 20 августа о крушении миссии «Луна-25». По данным госкорпорации, «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны, связь со станцией прервалась.

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали, отметили в «Роскосмосе».

«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. За неделю с 11 по 18 августа котировки «РКК Энергии» подорожали на 70%. По состоянию на 18 августа, стоимость акции достигла дневного максимума 48 590 руб. (+20%).

РКК «Энергия» – основной разработчик российских модулей для Международной космической станции (МКС). Компания обеспечивает их запуск и эксплуатацию на орбите, а также запуск транспортных пилотируемых космических кораблей серии «Союз» и транспортных грузовых космических кораблей серии «Прогресс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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