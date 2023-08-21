Акции «РКК Энергия» подешевели после крушения миссии «Луна-25»

«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. За неделю с 11 по 18 августа котировки «РКК Энергии» подорожали на 70%. По состоянию на 18 августа, стоимость акции достигла дневного максимума 48 590 руб. (+20%).