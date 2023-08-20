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«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25»

По предварительным данным, станция разбилась о поверхность Луны
Полина Худякова
РИА Новости

«Луна-25», по предварительным расчетам, перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны, связь со станцией прервалась, сообщили в «Роскосмосе». 

В госкорпорации рассказали, что 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.

По данным «Роскосмоса», в 14:57 мск связь с «Луной-25» прервалась, а действия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь оказались безрезультатными.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», – говорится в сообщении.

Причины случившегося будет выяснять специально формируемая межведомственная комиссия, добавили в «Роскосмосе».

Ранее по теме: При переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация

Накануне, 19 августа, при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, из-за которой выполнить маневр с заданными параметрами не удалось, сообщал «Роскосмос».

«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны, а на следующий день сделала первый снимок лунной поверхности, на которой изображен кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. В «Роскосмосе» рассказали, что дно кратера, как оказалось, испещрено более мелкими кратерами. 18 августа «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту при подготовке к посадке.

Запуск должен был состояться еще в 2015 г., но неоднократно откладывался. «Луна-25» стала первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция должна была совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там планировалось собрать лунный грунт и доставить его на Землю. В рамках проекта также был запланирован запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволила бы произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.

Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Первые изображения невидимой с Земли стороны Луны были получены в 1959 г., их сделала станция «Луна-3».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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