«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25»

Запуск должен был состояться еще в 2015 г., но неоднократно откладывался. «Луна-25» стала первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция должна была совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там планировалось собрать лунный грунт и доставить его на Землю. В рамках проекта также был запланирован запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволила бы произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.