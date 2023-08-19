При переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация
При переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, из-за которой выполнить маневр с заданными параметрами не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал «Роскосмоса».
«Сегодня в соответствии с программой полёта «Луны-25», в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», – говорится в сообщении.
Сейчас специалисты проводят анализ ситуации.
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Ожидается, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа.
17 августа Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, на которой изображен кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. Сегодня в «Роскосмосе» рассказали, что дно кратера, как оказалось, испещрено более мелкими кратерами.
«Луна-25» стала первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Первые изображения невидимой с Земли стороны Луны были получены в 1959 г., их сделала станция «Луна-3».