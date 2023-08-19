«Роскосмос» показал первые результаты работы научных приборов «Луны-25»

«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Первые изображения невидимой с Земли стороны Луны были получены в 1959 г., их сделала станция «Луна-3».