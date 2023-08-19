«Роскосмос» показал первые результаты работы научных приборов «Луны-25»
Автоматическая станция «Луна-25» во время полета на окололунной орбите провела несколько включений научной аппаратуры, сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Так, один из приборов, предназначенный для регистрации микрочастиц, зарегистрировал удар микрометеорита, который, вероятно, принадлежит метеорному потоку Персеиды. Также на орбите впервые включили ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны.
17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, на которой изображен кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. Сегодня в «Роскосмосе» рассказали, что дно кратера, как оказалось, испещрено более мелкими.
«Так бывает, если часть выброшенного при ударе вещества упала обратно и создала многочисленные мелкие «выбоины», – пояснили в госкорпорации.
Помимо полученного изображения кратера станция «Луна-25» 17 августа измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны и получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Ожидается, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа.
«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Первые изображения невидимой с Земли стороны Луны были получены в 1959 г., их сделала станция «Луна-3».