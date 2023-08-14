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Институт космических исследований опубликовал первые снимки с «Луны-25»

Ведомости

Камерами бортового телевидения станции «Луна-25» были получены первые снимки из космоса, их опубликовал Институт космических исследований Российской академии наук.

«Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», – говорится в сообщении института. Также на снимок попала эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Снимки были сделаны 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 000 км. В институте добавили, что уже завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции, все приборы готовы к исследованиям Луны, их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на «отлично»

Прибор АДРОН-ЛР также измерил радиационный фон на аппарате. Галактические космические лучи вносят значительный вклад в этот фон, так как заполняют все межпланетарное пространство. Важно было его измерить, так как будущим экспедициям предстоит работать на Луне, уточнили в институте. Там подчеркнули, что экспресс-анализ данных первых измерений показал, что «Луна-25» – это надежный комплекс.

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По состоянию на 14 августа связь со станцией устойчивая, системы работают штатно, говорится в сообщении.

«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». В 04:27 в госкорпорации подтвердили, что автоматическая станция взята на управление. Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, вторая – 14 августа.

Выход «Луны-25» на окололунную орбиту высотой 100 км должен произойти 16 августа, а посадка в районе севернее кратера Богуславского – 21 августа. 

«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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