Институт космических исследований опубликовал первые снимки с «Луны-25»

«Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», – говорится в сообщении института. Также на снимок попала эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.