Институт космических исследований опубликовал первые снимки с «Луны-25»
Камерами бортового телевидения станции «Луна-25» были получены первые снимки из космоса, их опубликовал Институт космических исследований Российской академии наук.
«Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим», – говорится в сообщении института. Также на снимок попала эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.
Снимки были сделаны 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 000 км. В институте добавили, что уже завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции, все приборы готовы к исследованиям Луны, их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на «отлично»
Прибор АДРОН-ЛР также измерил радиационный фон на аппарате. Галактические космические лучи вносят значительный вклад в этот фон, так как заполняют все межпланетарное пространство. Важно было его измерить, так как будущим экспедициям предстоит работать на Луне, уточнили в институте. Там подчеркнули, что экспресс-анализ данных первых измерений показал, что «Луна-25» – это надежный комплекс.
По состоянию на 14 августа связь со станцией устойчивая, системы работают штатно, говорится в сообщении.
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». В 04:27 в госкорпорации подтвердили, что автоматическая станция взята на управление. Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, вторая – 14 августа.
Выход «Луны-25» на окололунную орбиту высотой 100 км должен произойти 16 августа, а посадка в районе севернее кратера Богуславского – 21 августа.
«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю.