«Луна-25» провела вторую плановую корректировку траектории полета
Станция «Луна-25» провела вторую корректировку траектории полета к Луне, сообщили в «Роскосмосе».
«Сегодня автоматическая станция провела вторую коррекцию траектории перелета к Луне. Двигательная установка станции включилась в 06:40 мск и проработала 24,3 секунды», – сказано в сообщении.
В госкорпорации подчеркнули, что все системы станции работают в штатном режиме, связь с ней устойчива.
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». В 04:27 в госкорпорации подтвердили, что автоматическая станция взята на управление. Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа
Ожидается, что выход «Луны-25» на окололунную орбиту высотой 100 км произойдет 16 августа, а посадка в районе севернее кратера Богуславского – 21 августа.
«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г.