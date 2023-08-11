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С космодрома Восточный запустили ракету с автоматической станцией «Луна-25»

Ведомости

С космодрома Восточный был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне», – сказано в сообщении.

В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». В 04:27 в госкорпорации подтвердили, что автоматическая станция взята на управление.

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Ожидается, что выход «Луны-25» на окололунную орбиту высотой 100 км произойдет 16 августа, а посадка в районе севернее кратера Богуславского – 21 августа.

«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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