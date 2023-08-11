С космодрома Восточный запустили ракету с автоматической станцией «Луна-25»
С космодрома Восточный был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне», – сказано в сообщении.
Ожидается, что выход «Луны-25» на окололунную орбиту высотой 100 км произойдет 16 августа, а посадка в районе севернее кратера Богуславского – 21 августа.
«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г.