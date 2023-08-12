«Роскосмос» сообщил о первой корректировке траектории полета аппарата «Луна-25»
Станция «Луна-25» провела первую корректировку траектории полета к Луне, сообщили в «Роскосмосе».
«Сегодня автоматическая станция провела первую коррекцию траектории перелета к Луне. Двигательная установка «Луны-25» включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд», – говорится в сообщении.
Согласно представленной «Роскосмосом» схема маршрута станции, ей предстоит еще одна коррекция траектории до выведения на окололунную орбиту.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный был осуществлен 11 августа. Ожидается, что выход «Луны-25» на окололунную орбиту высотой 100 км произойдет 16 августа, а посадка в районе севернее кратера Богуславского – 21 августа.
«Луна-25» – первая лунная миссия в истории современной России (предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г.), в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. Также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.