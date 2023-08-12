«Роскосмос» сообщил о первой корректировке траектории полета аппарата «Луна-25»

«Луна-25» – первая лунная миссия в истории современной России (предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г.), в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. Также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.