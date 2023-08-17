Станция «Луна-25» сделала первый снимок поверхности спутника Земли
Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, на которой изображен кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На снимке — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», – сказано в сообщении.
В «Роскосмосе» отметили уникальность кратера. «Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей, высота окружающего его вала достигает 8 км над поверхностью относительно ровного дна», – пояснили в госкорпорации, отметив, что полученное изображение «существенно дополняет имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере».
Помимо полученного изображения станция «Луна-25» также измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны и получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Ожидается, что посадка в районе севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа.
«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Первые изображения невидимой с Земли стороны Луны были получены в 1959 г., их сделала станция «Луна-3».