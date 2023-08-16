«Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны
Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны», — сказано в сообщении.
В госкорпорации сообщили, что это произошло благодаря включению двигательной установки станции. Уточняется, что первое включение произошло корректирующим тормозным двигателем в 11:57 мск и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.
В «Роскосмосе» подчеркнули, что все системы «Луны-25» работают штатно, связь с ней устойчивая.
«Луна-25» была запущена ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 мск в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. Ожидается, что посадка в районе севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа.
«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г.