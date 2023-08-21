Консенсус-прогноз: выручка МТС за шесть месяцев вырастет на 12,4% год к году

Консенсус-прогноз: выручка МТС за шесть месяцев вырастет на 12,4% год к годуЭксперты считают, что холдинг покажет хорошую динамику во всех основных сегментах
Российский оператор связи МТС во вторник, 22 августа, планирует раскрыть результаты за II квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидают рост выручки на 11-13%, до уровня 140-147 млрд руб. OIBDA, по их прогнозам, увеличится на 14,7%, до 59,1-59,9 млрд руб. При этом рентабельность OIBDA составит около 41%.
Рекомендация ИК «Велес капитал» по бумагам МТС – «покупать» с целевой ценой 340 руб., инвестбанка «Синара» – «держать» с целью – 330 руб. до конца года. Аналитики «Цифра брокер» настроены нейтрально в отношении акций сотового оператора, целевой ориентир – 300 руб. Они не исключают пересмотра оценки в зависимости от результатов за II квартал 2023 г. «Газпромбанк Инвестиции» рекомендуют «держать» бумаги компании, полагая, что в связи с ростом ключевой ставки акции МТС оценены справедливо по текущим ценам.
Акции МТС в ходе торгов в понедельник, 21 августа, выросли на 0,89%, до 295,5 руб. за бумагу. По состоянию на 14:55 мск их стоимость составила 293,8 руб. (+0,36%). С начала года стоимость бумаг выросла на 24%, индекс Мосбиржи – на 46%.
В «Газпромбанк Инвестиции» ожидают OIBDA МТС во II квартале в районе 59,9 млрд руб. (+15,6%), в «Синаре» – 59,3 млрд руб. (+14,5%), в БКС – 59,1 млрд руб. (+14% г/г). Михайлин из ИК «Велес Капитал» считает, что показатель во II квартале увеличится более чем на 15% г/г.
Рентабельность OIBDA, по расчетам ИК «Велес капитал» вырастет на 1 п.п., до 41,6%. По расчетам БКС, показатель окажется на уровне 41%, «Синары» – на уровне 40,8%. Органический рост этого показателя Суханова из БКС ожидает за счет увеличения выручки. Это приведет к росту чистой прибыли на 19% г/г, до 11,1 млрд руб, в том числе благодаря положительному эффекту от снижения процентных расходов, считает она.
В «Газпромбанк Инвестиции» ожидают прибыль МТС на уровне 14,8 млрд руб. (+35,8%) в связи со снижением резервов консолидированного МТС-Банка в текущем году.
По прогнозам «Синары», выручка МТС во II квартале вырастет г/г на 13,7% до 147,3 млрд руб. В ИК «Велес капитал» ждут роста показателя на 12,4% (143,6 млрд руб.), в «Цифра Брокер» в диапазоне 11-12% примерно до 142 млрд руб. Аналитики «Газпромбанк Инвестиции» ориентируются на 142,2 млрд руб. В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют рост выручки на 12% г/г., до 143 млрд руб.
В инвестбанке «Синара» ожидают, что МТС во II квартале 2023 г. покажет хорошую динамику во всех основных бизнес сегментах. Выручка в сегменте connectivity вырастет, по прогнозам аналитиков, на 4,9% г/г, в adtech – на 39% г/г, в банковском сегменте – на 26% г/г. Кроме того, учитывая низкую базу аналогичного периода 2022 г. компания может показать рост доходов от продажи устройств и аксессуаров в отличие от предыдущих кварталов, отметил аналитик инвестбанка Константин Белов.
Сотовый оператор существенно не повышал тарифы из-за разбирательства с ФАС, добавляет Михайлин. При этом компании удалось увеличить выручку от сервисов связи почти на 5% в годовом выражении за счет повышения цен и продолжающегося расширения использования экосистемных продуктов. Выручка от рекламы увеличилась на 40%, и в этом сегменте сохраняется сильный тренд, предполагает Михайлин. Также ожидается, что в банковском бизнесе темпы роста этого показателя выручки ускорились относительно начала года за счет более низкой базы сравнения и составили 35%.
Выручка увеличится за счет роста в сегменте связи на 6% г/г., предполагает старший аналитик Мария Суханова. Более быстрого роста стоит ожидать в корпоративном сегменте, чем в розничном, считает эксперт. Также она ожидает сохранение сильных трендов банковской и рекламной выручки, и возвращение к росту сегмента продаж смартфонов по мере нормализации базы сравнения.
Аналитики «Цифра-брокер» указывают, что результаты за II квартал 2023 г. формировались под влиянием таких факторов как высокие темпы роста МТС-Банка и adtech сегмента на 40% и 35% соответственно. Продажи, по их мнению, остались на прежнем уровне, но могли восстановиться после снижения во II квартале 2023 г. с учетом низкой базы этого периода.
В «Газпромбанк Инвестиции» ожидают роста от сегмента реализации товаров до 11,5 млрд руб. на фоне восстановления продаж гаджетов после низкой базы прошлого года из-за трудностей с их закупкой. Выручка от реализации услуг, по их мнению, составит 130,7 млрд руб. Рост будет связан с изменением ценовой политики компании в ряде сервисов по предоставлению сотовой связи и мобильного интернета.
Последние 12 месяцев компания снижает долговую нагрузку, акцентируют аналитики «Газпромбанк Инвестиции». Эксперты также обращают внимание инвесторов на то, что в прошлом году компания немного сократила затраты на развитие, что пока помогает ей выплачивать дивиденды и гасить долг. Эти показатели особенно важны на фоне инициатив Минцифры по росту объема инвестпрограмм телеком-операторов, акцентируют аналитики.
Михайлин из ИК «Велес Капитал» считает, что розничный бизнес МТС понес значительные потери в выручке на фоне проблем с доступностью товаров и снижением спроса в 2022 г. При этом влияние розничных продаж на маржу группы оставалось ограниченным, отметил эксперт. Он также обратил внимание на то, что некоторое негативное воздействие потенциально мог оказать рост расходов на персонал в связи с постоянным набором дорогостоящих специалистов.