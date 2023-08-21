Консенсус-прогноз: выручка МТС за шесть месяцев вырастет на 12,4% год к году

Сотовый оператор существенно не повышал тарифы из-за разбирательства с ФАС, добавляет Михайлин. При этом компании удалось увеличить выручку от сервисов связи почти на 5% в годовом выражении за счет повышения цен и продолжающегося расширения использования экосистемных продуктов. Выручка от рекламы увеличилась на 40%, и в этом сегменте сохраняется сильный тренд, предполагает Михайлин. Также ожидается, что в банковском бизнесе темпы роста этого показателя выручки ускорились относительно начала года за счет более низкой базы сравнения и составили 35%.