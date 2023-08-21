В «Русагро» не исключили выплату пропущенных дивидендов после редомициляции

«Русагро» сохраняет приверженность дивидендной политике, которая не менялась, т. е. 50% на выплату как было, так и есть, уточнил Кульчицкий. Сейчас компания не имеет возможности делать выплаты. «Если говорить про прошлые годы, то тут вопрос. Мы к нему вернемся как получим возможность распределять дивиденды, но в целом было логично предположить, что часть денежных средств, которые были аккумулированы, они все же были направлены на M&A-сделки и развитие бизнеса. Но это не отменяет тот факт, что к моменту, когда будет принято и появится возможность к распределению дивидендов, мы накопим достаточно кеша, чтобы погасить и предыдущие годы тоже, и порадовать людей за долгое ожидание бонусами», – сообщил он.