Газета
Инвестиции

В «Русагро» не исключили выплату пропущенных дивидендов после редомициляции

Ведомости

«Русагро» может вернуться к выплате дивидендов после перерегистрации компании. Об этом сообщил IR-директор компании Алексей Кульчицкий в стриме на YouTube Market Power.

По словам Кульчицкого, компания сейчас разрабатывает разные варианты для редомициляции, вопрос находится на «стадии внутренних решений». В ближайшие месяцы компания может что-то озвучить по этому вопросу, добавил он.

«Русагро» сохраняет приверженность дивидендной политике, которая не менялась, т. е. 50% на выплату как было, так и есть, уточнил Кульчицкий. Сейчас компания не имеет возможности делать выплаты. «Если говорить про прошлые годы, то тут вопрос. Мы к нему вернемся как получим возможность распределять дивиденды, но в целом было логично предположить, что часть денежных средств, которые были аккумулированы, они все же были направлены на M&A-сделки и развитие бизнеса. Но это не отменяет тот факт, что к моменту, когда будет принято и появится возможность к распределению дивидендов, мы накопим достаточно кеша, чтобы погасить и предыдущие годы тоже, и порадовать людей за долгое ожидание бонусами», – сообщил он.

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В мае совет директоров ПАО «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г., не выплачивать вознаграждения и не начислять компенсации расходов членам совета. По итогам прошлого года холдинг смог увеличить оборот только на 6% до 258,6 млрд руб. Помимо этого компания в марте 2022 г. аннулировала решение выплатить дивиденды за 2021 г., а в апреле решила не проводить выплаты из-за неопределенности ситуации вокруг России и Украины.

7 августа холдинг опубликовал результаты по МСФО за II квартал 2023 г. и первое полугодие, продемонстрировав снижение выручки и скорректированной EBITDA. Опрошенные «Ведомостями» аналитики посчитали отчет «нерадостным» и «невыразительным», даже несмотря на то что компания улучшила показатели прибыли как за три месяца, так и за полгода (13 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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