Почему рост чистой прибыли «Русагро» в 28 раз не впечатлил аналитиков и инвесторов

В понедельник расписки компании на Мосбирже начали торги с роста. Их стоимость на максимумах поднималась на 2,2%, до 1175 руб. Но во второй половине дня бумаги начали свое падение и в итоге их стоимость к концу основной сессии упала на 1,47%, до 1114,6 руб. С начала года цена расписок агрохолдинга выросла на 68,7%, значительно обогнав индекс Мосбиржи. Главный российский бенчмарк за это время увеличился только на 43,2%.