Курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта прошлого года

По состоянию на 10:47 мск доллар торговался на уровне 97 руб. На открытии торгов доллар находился на уровне 95,705 руб. В ходе торгов американская валюта несколько раз преодолевала отметку в 96 руб., после чего опускалась ниже этого уровня. К 10:27 доллар снова перешел к активному росту. К 10:55 американская валюта немного ослабла - до 96,67 руб.