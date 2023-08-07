Курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта прошлого года
Курс доллара превысил 97 руб. впервые с 25 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 10:47 мск доллар торговался на уровне 97 руб. На открытии торгов доллар находился на уровне 95,705 руб. В ходе торгов американская валюта несколько раз преодолевала отметку в 96 руб., после чего опускалась ниже этого уровня. К 10:27 доллар снова перешел к активному росту. К 10:55 американская валюта немного ослабла - до 96,67 руб.
Одновременно с этим ходе торгов 7 августа в 10:41 мск евро торговался на уровне 106,0375 руб. Китайский юань находился на уровне 13,385 руб. К 10:47 рубль продолжил падение: евро к этому моменту торговался на уровне 106,5875 руб., юань – 13,457 руб.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. В частности, в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., а юань — 13 руб. впервые с апреля 2022 г. 4 августа доллар превысил 96 руб., евро – 106 руб.
Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.