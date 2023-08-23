Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 46%
Мосбиржа» опубликовала финансовые результаты по МФСО за II квартал 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,2%, до 12,11 млрд руб.
Стоимость акций компании на открытии торгов выросла на 1% по сравнению с закрытием 22 августа и составила 158,02 руб. На фоне выхода отчетности котировки начали снижаться на 1,02%, до минимума в 154,87 руб.
По состоянию на 10:20 мск цена бумаг составила 155,4 руб. (-0,65%). Индекс Мосбиржи на 10:32 мск находился на уровне 3169,52 (+0,17%). С начала года он вырос на 47,14%. Котировки Мосбиржи с начала года увеличились почти на 63%.
В отчетный период скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1%, до 12,01 млрд руб. EBITDA выросла на 43,6%, до 16,34 млрд руб., а скорректированная EBITDA составила 16,21 млрд руб. (+6,8%) при скорректированной рентабельности 77,6% (рост на 1,4 п.п.).
В то же время комиссионные доходы увеличились на 48,1%, до 11,93 млрд руб., чистый процентный доход снизился на 23,8%. При этом операционные доходы увеличились на 5%, а операционные расходы – на 1,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,9 п.п., до 28,3%.
Компания также перечислила важные события II квартала. Среди них – начало торгов премиальными опционами на валютные пары «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль», а также размещение 152 выпусков облигаций на общую сумму 880 млрд руб. Кроме того, торговая площадка внедрила дискретный аукцион по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам, хотя ранее технология дискретных аукционов применялась только к ценным бумагам из базы расчета индекса Мосбиржи.
Как сообщали «Ведомости», 14 августа Мосбиржа зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов – сделки в этот день совершили более 1,5 млн человек. Объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. Дoля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, квалифицированных инвесторов – 66,5%. Доля вечерней сессии достигла уровня в 14,3%. Рекорд был зафиксирован на фоне объявления ЦБ о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке, которую в итоге регулятор поднял до 12%.