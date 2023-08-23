Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II квартале выросла на 46%

Компания также перечислила важные события II квартала. Среди них – начало торгов премиальными опционами на валютные пары «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль», а также размещение 152 выпусков облигаций на общую сумму 880 млрд руб. Кроме того, торговая площадка внедрила дискретный аукцион по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам, хотя ранее технология дискретных аукционов применялась только к ценным бумагам из базы расчета индекса Мосбиржи.