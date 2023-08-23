«Распадская» инвестирует в новую угольную шахту более 13 млрд рублей
Распадская угольная компания (РУК) сообщила о старте инвестиционного проекта по строительству нового угольного блока на шахте «Распадская». Инвестиции в проект «Распадский-4» составят более 13 млрд руб.
Акции компании в ходе торгов на Мосбирже снижались на 3,35% до минимума 352,95 руб. По состоянию на 18:39 мск бумаги стоили 360,9 руб. (-1,18%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3140,65 пункта (-0,75%). С начала года котировки компании выросли на 59%, бенчмарк – на 45,8%.
23 августа площадку строящегося объекта посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В честь начала строительства нового блока гости перерезали ленту и закрепили официальный знак о старте строительства.
Проект «Распадский-4» компания реализует совместно с китайскими партнерами. На торжественном мероприятии гендиректор РУК Владимир Мельниченко и гендиректор компании Beijing LongRuan Technologies Inc Дзи Янжуй подписали соглашение о сотрудничестве с целью обмена опытом, разработки инноваций, комплексного технологического и интеллектуального развития угольных предприятий.
Согласно проекту «Распадский-4», к 2027 г. компания построит комплекс зданий и сооружений, а также более 20 км горных выработок для отработки пластов с запасами угля свыше 60 млн т. Горизонт добычи угля на данном участке – более 20 лет.
10 августа компания опубликовала отчетность по МФСО, согласно которой чистая прибыль ПАО «Распадская» в первом полугодии 2023 г. сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний.