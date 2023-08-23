«Распадская» инвестирует в новую угольную шахту более 13 млрд рублей

Акции компании в ходе торгов на Мосбирже снижались на 3,35% до минимума 352,95 руб. По состоянию на 18:39 мск бумаги стоили 360,9 руб. (-1,18%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3140,65 пункта (-0,75%). С начала года котировки компании выросли на 59%, бенчмарк – на 45,8%.