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Инвестиции

«Распадская» инвестирует в новую угольную шахту более 13 млрд рублей

Ведомости

Распадская угольная компания (РУК) сообщила о старте инвестиционного проекта по строительству нового угольного блока на шахте «Распадская». Инвестиции в проект «Распадский-4» составят более 13 млрд руб.

Акции компании в ходе торгов на Мосбирже снижались на 3,35% до минимума 352,95 руб. По состоянию на 18:39 мск бумаги стоили 360,9 руб. (-1,18%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3140,65 пункта (-0,75%). С начала года котировки компании выросли на 59%, бенчмарк – на 45,8%.

23 августа площадку строящегося объекта посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В честь начала строительства нового блока гости перерезали ленту и закрепили официальный знак о старте строительства.

Проект «Распадский-4» компания реализует совместно с китайскими партнерами. На торжественном мероприятии гендиректор РУК Владимир Мельниченко и гендиректор компании Beijing LongRuan Technologies Inc Дзи Янжуй подписали соглашение о сотрудничестве с целью обмена опытом, разработки инноваций, комплексного технологического и интеллектуального развития угольных предприятий.

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Согласно проекту «Распадский-4», к 2027 г. компания построит комплекс зданий и сооружений, а также более 20 км горных выработок для отработки пластов с запасами угля свыше 60 млн т. Горизонт добычи угля на данном участке – более 20 лет.

10 августа компания опубликовала отчетность по МФСО, согласно которой чистая прибыль ПАО «Распадская» в первом полугодии 2023 г. сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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