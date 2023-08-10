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Инвестиции

Чистая прибыль «Распадской» в первом полугодии сократилась в два раза

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Распадская» в первом полугодии 2023 г. сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее, следует из отчета компании по МФСО. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний.

Котировки «Распадской» в ходе торгов на Мосбирже упали на 3,57%, до 364 руб. за бумагу. По состоянию на 11:36 мск они скорректировались до 373,2 руб. (-1,03%). Рост стоимости бумаг с начала года составил 40%.

Стоимость акций снизилась на фоне выхода отчетности и объявления, что совет директоров компании не рекомендует выплачивать дивиденды за первое полугодие 2023 г. По его мнению, «выплата дивидендов не послужит лучшим интересам компании и ее акционеров».

Прибыль на акцию составила $0,4 по сравнению с $0,99 в сопоставимый период годом ранее. EBITDA упала на 59%, до $432 млн по сравнению с $1,054 млрд в первом полугодии 2022 г. Показатель находится у верхних границ прогнозируемого аналитиками диапазона падения – 20-65%.

Выручка угольной компании снизилась на 27%, до $1,22 млрд против $1,69 млрд годом ранее. Это на 7 п.п. меньше консенсуса опрошенных «Ведомостями» аналитиков (34%). Как отметили в компании, падение выручки было частично компенсировано за счет увеличения объема продаж до 7,4 млн т угольной продукции против (6,9 млн т годом ранее).

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $166 млн по сравнению с $533 млн в первом полугодии 2022 г. Прибыль на акцию составила $0,4. Рентабельность по прибыли уменьшилась до 26% по сравнению с 39% в аналогичный период годом ранее. Объем добычи рядового угля всех марок составил 8,9 млн т по сравнению с 10,1 млн т годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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