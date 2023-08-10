Чистая прибыль «Распадской» в первом полугодии сократилась в два раза

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $166 млн по сравнению с $533 млн в первом полугодии 2022 г. Прибыль на акцию составила $0,4. Рентабельность по прибыли уменьшилась до 26% по сравнению с 39% в аналогичный период годом ранее. Объем добычи рядового угля всех марок составил 8,9 млн т по сравнению с 10,1 млн т годом ранее.