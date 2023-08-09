Консенсус-прогноз аналитиков: выручка «Распадской» за 6 месяцев может упасть год к году

Консенсус-прогноз аналитиков: выручка «Распадской» за 6 месяцев может упасть год к годуГлавными вопросами во втором полугодии останутся редомициляция и цены на уголь
Крупный международный экспортер коксующегося угля «Распадская» 10 августа планирует раскрыть результаты за первое полугодие 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Опрошенные «Ведомостями» аналитики ждут падения выручки по сравнению с полугодием 2022 г. в диапазоне 15-50%, EBITDA – в диапазоне 20-65%. Положительный денежный поток (FCF) компании, по их мнению, уменьшится, но останется положительным на уровне $170-250 млн. По сравнению со вторым полугодием 2022 г. компания должна улучшить свои показатели, прогнозируют аналитики.
Рекомендация аналитиков Freedom Finance Global для бумаг «Распадской» – «покупать» с целевой ценой 460 руб. (+22% от текущей цены), «Алор брокера» – 470 руб. (+24%), БКС – 680 руб. (+80%). В ИК «Велес капитал» акции компании находятся на пересмотре: предыдущий таргет 605 руб. был установлен в апреле прошлого года. «Солид брокер» советует пока «держать» бумаги «Распадской».
В среду, 9 августа, бумаги «Распадской» оказались в аутсайдерах. На закрытии основной торговой сессии их стоимость снизилась на 2,26%, до 377,1 руб. Днем ранее она выросла на 7,5%. С начала года бумаги экспортера выросли на 66%, индекс Мосбиржи – на 43,9%.
Прогнозы
Судя по отчету по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за первое полугодие 2023 г., выручка «Распадской» должна сократиться примерно на 15–20% г/г, говорят аналитики Freedom Finance Global. Согласно оценке ИК «Велес капитал», за этот период выручка снизится еще больше – на 31% г/г, EBITDA – на 62% г/г.
Главный аналитик «Солид брокера» Дмитрий Донецкий прогнозирует более существенное падение. Он ожидает снижение выручки на 38% г/г, EBITDA – на 65% г/г. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев допускает, что выручка компании может сократится вдвое во многом из-за эффекта высокой базы на фоне рекордных цен на уголь. EBITDA компании, по его мнению, может упасть более чем в два раза, однако останется выше исторических уровней. Впрочем, Короев ждет стабильных результатов продаж концентрата коксующегося угля.
Падение показателей может произойти на фоне снижения прибыли от продаж примерно на 30% г/г, объясняют аналитики Freedom Finance Global. Причина в том, что цены на сырье упали, особенно на коксующийся уголь, – на 42,59% с начала текущего года, объясняют они. Также компания испытывала сложности с логистикой из-за загруженности железнодорожного сообщения на Восточном полигоне, добавляют аналитики.
Тем не менее свободный денежный поток компании удержится в положительной зоне и без учета влияния оборотного капитала составит около $250 млн, предполагает ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. Донецкий считает, что FCF упадет на 61% до $170 млн.
Итоговая чистая прибыль должна сократиться в годовом выражении на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний, предполагают аналитики Freedom Finance Global. В прошлом году таким образом «Распадская» получила около 12,5 млрд руб., напоминают они.
Но по сравнению со вторым полугодием 2022 г. показатель EBITDA и чистая прибыль компании могут показать существенное восстановление за счет ослабления курса рубля, предполагает руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Борис Синицын. Тем не менее Синицын ожидает, что в первом полугодии 2023 г. цены на уголь будут оставаться существенно более низкими, чем год назад.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин также ожидает, что за счет роста продаж и ослабления рубля EBITDA и FCF должны увеличиться относительно второго полугодия 2022 г. Он прогнозирует выручку от реализации в размере $1,2 млрд (+4% п/п) и EBITDA на уровне $448 млн (+86% п/п), что предполагает рентабельность по EBITDA в 37%.
Основные вопросы
10 августа компания проведет конференц-звонок, на котором ожидаются комментарии о редомициляции компании Evraz в Россию, говорят аналитики Freedom Finance. На прошлой неделе президент подписал закон, который упрощает переезд в российскую юрисдикцию экономически значимых компаний, обращают они внимание.
Смолин считает, что закон может помочь Evraz редомицилироваться из Великобритании в Россию до конца года и, возможно, позволит «Распадской» возобновить выплату дивидендов. По оценкам «Синары», дивиденд на акцию за 2023 г. составит 60 руб. (дивдоходность почти 16% от текущей цены). Кроме того, в инвестбанке допускают, что компания может выплатить дивиденды и за 2022 г.
Так как 93,2% акций «Распадской» принадлежит Evraz, то его переезд в Россию с острова Джерси будет означать высокую вероятность возврата к дивидендным выплатам «Распадской», рассуждают они. Этот вопрос, по их мнению, наиболее значимый для инвестиционной привлекательности компании. Но Смолин из «Синары» не ожидает от компании объявления промежуточных дивидендов в связи с санкциями Великобритании против Evraz.
Из-за невозможности платить дивиденды в прошлом году компания накопила 162,7 млрд руб. нераспределенной прибыли, напоминают аналитики Freedom Finance. Это значительно увеличивает потенциальные дивидендные выплаты, которые смогут приятно удивить инвесторов. По подсчетам аналитиков, с учетом нераспределенной прибыли дивидендная доходность «Распадской» может составить от 25 до 35% годовых.
Один из главных вопросов, которые волнуют держателей бумаг компании, – будут ли предприняты шаги по увеличению free-float (акции в свободном обращении) компании, говорит Данилов. Ранее это планировалось осуществить через выделение «Распадской» из Evraz. Но ответ на этот вопрос критически зависит от положения материнской компании, которая находится под санкциями западных стран. Пока определенности в этом аспекте крайне мало, сетует Данилов.
Синицын советует обращать внимание на показатели EBITDA и денежного потока, которые, судя по прогнозам аналитиков, могут показать отрицательную динамику по сравнению с первым полугодием 2022 г. Также важно будет услышать цены реализации угля компанией и как они соотносятся с мировыми базисными контрактами, особенно есть ли там дисконты, резюмировал эксперт.