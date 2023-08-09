Консенсус-прогноз аналитиков: выручка «Распадской» за 6 месяцев может упасть год к году

Смолин считает, что закон может помочь Evraz редомицилироваться из Великобритании в Россию до конца года и, возможно, позволит «Распадской» возобновить выплату дивидендов. По оценкам «Синары», дивиденд на акцию за 2023 г. составит 60 руб. (дивдоходность почти 16% от текущей цены). Кроме того, в инвестбанке допускают, что компания может выплатить дивиденды и за 2022 г.