СД «Ренессанс страхования» рекомендовал дивиденды 7,7 рублей на акцию

На фоне новости стоимость бумаг компании выросла на 4% до максимума 117,9 руб. По состоянию на 13:45 мск они стоили 114 руб. (+0,64%). В это же время индекс Мосбиржи составлял 3174,44 пунктов (+0,54%). С начала года котировки компании выросли на 127%, бенчмарк – на 47%.