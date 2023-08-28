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Инвестиции

СД «Ренессанс страхования» рекомендовал дивиденды 7,7 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Ренессанс страхования» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 7,7 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 4,29 млрд руб. Рекомендованная дата выплаты 10 октября 2023 г.

На фоне новости стоимость бумаг компании выросла на 4% до максимума 117,9 руб. По состоянию на 13:45 мск они стоили 114 руб. (+0,64%). В это же время индекс Мосбиржи составлял 3174,44 пунктов (+0,54%). С начала года котировки компании выросли на 127%, бенчмарк – на 47%.

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22 августа группа отчиталась о получении рекордной чистой прибыль по МФСО в размере 7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2023 г.

Публичное размещение акций компании на Мосбирже состоялось в октябре 2021 г. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI.

Группа «Ренессанс страхование» – российская страховая компания, существует на рынке 25 лет. В нее входят компании «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь» и УК «Спутник – управление капиталом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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