СД «Ренессанс страхования» рекомендовал дивиденды 7,7 рублей на акцию
Совет директоров «Ренессанс страхования» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 7,7 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 4,29 млрд руб. Рекомендованная дата выплаты 10 октября 2023 г.
На фоне новости стоимость бумаг компании выросла на 4% до максимума 117,9 руб. По состоянию на 13:45 мск они стоили 114 руб. (+0,64%). В это же время индекс Мосбиржи составлял 3174,44 пунктов (+0,54%). С начала года котировки компании выросли на 127%, бенчмарк – на 47%.
22 августа группа отчиталась о получении рекордной чистой прибыль по МФСО в размере 7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2023 г.
Публичное размещение акций компании на Мосбирже состоялось в октябре 2021 г. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI.
Группа «Ренессанс страхование» – российская страховая компания, существует на рынке 25 лет. В нее входят компании «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь» и УК «Спутник – управление капиталом».