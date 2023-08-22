«Ренессанс страхование» получила рекордную чистую прибыль по МФСО

Она также объявила о намерении выплатить 4,3 млрд руб. в качестве промежуточных дивидендов, что составляет 63% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию составляет 7,7 руб. В случае одобрения Советом директоров и акционерами выплата будет осуществлена в октябре – ноябре этого года, отмечает компания.