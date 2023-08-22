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Инвестиции

«Ренессанс страхование» получила рекордную чистую прибыль по МФСО

Ведомости

Группа «Ренессанс страхование» получила рекордную чистую прибыль по МФСО в размере 7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2023 г. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Она также объявила о намерении выплатить 4,3 млрд руб. в качестве промежуточных дивидендов, что составляет 63% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию составляет 7,7 руб. В случае одобрения Советом директоров и акционерами выплата будет осуществлена в октябре – ноябре этого года, отмечает компания.

Стоимость акций на открытии торгов на Мосбирже выросла на 5,49%, до максимума 125 руб., затем начала снижаться – на 4,8%, до минимума 112,8 руб.

По состоянию на 11:56 мск стоимость бумаг составила 117,8 руб. (-0,59%), индекс Мосбиржи на 12:14 мск составил 3 139,07 (-0,03%). С начала года котировки увеличились на 14%.

Группа «Ренессанс страхование» – российская страховая компания, работает на рынке 25 лет. В нее входят компании «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь» и УК «Спутник – управление капиталом».

В октябре 2021 г. группа провела публичное размещение акций на Мосбирже. Акции включены в котировальный список первого уровня и торгуются под тикером RENI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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