Акции Globaltruck подорожали на 77% в отсутствие новостей

При этом владелец контрольного пакета акций грузоперевозчика Globaltruck группа компаний «Монополия», комментируя взлет котировок, заявила, что не видит объективных причин для него. По предположению компании, он мог быть связан со спекуляциями либо с тем, что инвесторы могли перепутать бумаги Globaltruck с бумагами железнодорожного оператора Globaltrans на фоне новости о смене юрисдикции этой компании, о чем заявляли эксперты рынка.