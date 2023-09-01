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Инвестиции

Акции Globaltruck подорожали на 77% в отсутствие новостей

Ведомости

Стоимость акций компании грузовых автоперевозок Globaltruck 1 сентября выросла на 77,6% до дневного максимума 589,6 руб. По состоянию на 11:00 мск она составила 579,45 руб. (+74,53%).

В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3222,22 пункта, а индекс транспортного сектора (MOEXTN) – 2025,05 пункта (-0,39%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании увеличились в 11 раз.

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Это уже не первый рост стоимости бумаг Globaltruck, произошедший в отсутствие новостей. 27 июля по итогам закрытия торгов акции Globaltruck подорожали на 99,88% до 164,6 руб. Из-за резкого роста цен Мосбиржа два раза вводила для бумаг режим дискретного аукциона.

При этом владелец контрольного пакета акций грузоперевозчика Globaltruck группа компаний «Монополия», комментируя взлет котировок, заявила, что не видит объективных причин для него. По предположению компании, он мог быть связан со спекуляциями либо с тем, что инвесторы могли перепутать бумаги Globaltruck с бумагами железнодорожного оператора Globaltrans на фоне новости о смене юрисдикции этой компании, о чем заявляли эксперты рынка.

Globaltruck 29 августа представила отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 г. Компания нарастила выручку в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10 млрд руб. В частности, выручка от оказания услуг собственным парком выросла на 10,9% до 4,8 млрд руб., от экспедиторских услуг – на 78% до 3,17 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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