Акции «Юнипро» подорожали на 7% в отсутствие новостей
Стоимость акций «Юнипро» 1 сентября выросла на 7,27%% до дневного максимума 2,552 руб. за бумагу в отсутствие новостей.
По состоянию на 16:15 мск бумаги стоили 2,519 руб. (+5,88%). В это время индекс Мосбиржи находился на уровне 3 223,65 (-0,13). С начала года он вырос на 49%, котировки компании – на 87,6%.
Бумаги «Юнипро» дорожают со среды, 30 августа, рост составил 15%. Тогда поводом для роста стала новость о включении акций компании в базу расчетов индекса Мосбиржи и РТС. Как отмечают эксперты «БКС Мир инвестиций», в настоящий момент столь сильный подъем без дополнительных новостей выглядит спекулятивным.
Как писали «Ведомости», с 22 сентября в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Группы Позитив», «Юнипро», «Селигдара», а также депозитарные расписки QIWI. Кроме того, в лист ожидания на включение в базу расчета войдут обыкновенные акции «Совкомфлота», «Мосэнерго» и ГК «Самолет», а также бумаги «Мечела».
1 августа группа «Юнипро» представила финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. по МСФО. В отчетный период выручка группы увеличилась на 13,5% в годовом выражении, до 58,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 15,5 млрд руб. по сравнению с убытком в тот же период 2022 г. в размере 1,89 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 9,4% до 23,1 млрд руб.