Акции «Юнипро» подорожали на 7% в отсутствие новостей

1 августа группа «Юнипро» представила финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. по МСФО. В отчетный период выручка группы увеличилась на 13,5% в годовом выражении, до 58,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 15,5 млрд руб. по сравнению с убытком в тот же период 2022 г. в размере 1,89 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 9,4% до 23,1 млрд руб.