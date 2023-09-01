В Госдуме предложили упростить процедуру IPO на российском рынке
Властям нужно поработать над упрощением процедуры первичного публичного размещения акций (IPO) для российских компаний на отечественном фондовом рынке, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на конференции Банка России «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам депутата, это необходимо сделать в условиях сокращения государственных инвестиций, так как средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) могут стать источниками, которые заместят госфинансирование. Он уточнил, что сейчас идут дискуссии о федеральном бюджете на следующий год и ставится вопрос о сокращении инвестиций в разные проекты.
«Надо быстрее двигаться по внедрению ИИС-3, необходимо быстрее двигаться в реализации тех идей, которые направлены на реформу НПФ. Я думаю, что надо внимательно посмотреть на процедуру IPO с тем, чтобы максимально упростить нашим организациям выход на рынок», – сказал Аксаков.
В Госдуме рассчитывают, что изменения в законодательстве по негосударственным пенсионным фондам простимулируют приток средств граждан на финансовый рынок, добавил Аксаков. Он также призвал собравшихся на конференции не отказываться от амбициозной задачи стать ведущим финансовым рынком в мире.
Как сообщали «Ведомости», объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO/SPO) российских компаний за последние 10 лет снизился в 4,6 раза. Об этом говорится в записке сотрудников РАНХиГС Александра Абрамова, Андрея Косырева и Марии Черновой. Если в 2004–2013 гг. общий размер таких сделок составил $110,5 млрд, то с 2014-го до августа 2023 г. – лишь $23,9 млрд. С 1996 г. по настоящее время весь объем сделок IPO/SPO с акциями российских компаний составил $135,8 млрд.